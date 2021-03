Tutte le regole per i congiunti fuori regione nella Pasqua in zona rossa

Pasqua in zona rossa e Italia chiusa dal 3 al 5 aprile per effetto del decreto legge 12 marzo del governo Draghi. Ma non tutti digeriscono le regole, che per qualcuno non sono neppure così chiare. Anzi ci sono molti dubbi sul perché, ad esempio, due fidanzati, due coniugi, genitori e figli, in generale due persone che si vogliono bene, e non si vedono da troppo tempo, non si possano vedere in occasione della Pasqua. Eppure è così. Sicuramene l'ancora di salvataggio potrebbe essere rappresentata da un domicilio o una residenza da far valere nel posto in cui si vuole tornare. Altrimenti se una persona vive e risiede nel luogo in cui si trova al momento della chiusura, potrà spostarsi solo per i soliti motivi di salute, lavoro o necessità. I più fortunati saranno quelli che si trovano nello steso Comune perché lì, il singolo spostamento per andare a vedere il parente, si potrà fare. Ci sono deroghe anche per spostarsi tra piccoli comuni e dentro la singola regione. Ma tra regioni, anche se due persone dovessero abitare a pochi chilometri, non se ne parla.

Di seguito ci sono tutte le regole per i congiunti fuori regione, ma intanto il popolo dei social fa sentire la propria voce con l’hashtag #congiuntifuoriregione, dove si sono ritrovati, si fa per dire, tutti coloro che non condividono il blocco e non tollerano l’assenza di deroghe per il riavvicinamento delle famiglie. Sono centinaia di persone che chiedono coerenza perché, al momento, l’unico modo per spostarsi tra Regioni sotto le feste pasquali è avere un motivo sanitario, di lavoro o di necessità. Quindi rivedere il parente caro lontano non va bene, ma se è vicino, nello steso Comune, sì.

Un coro di proteste con hashtag #congiuntifuoriregione

E allora su Twitter e sui social piovono messaggi. "Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore alle Baleari" scrive con ironia Pamela. Tra i bersagli anche il Ministro Speranza, che ha firmato un’ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. “Invece di firmare ordinanze che, di fatto, concedono le vacanze all'estero, che ne dice di firmare un'ordinanza che consenta di vedere partner/congiunti fuori regione? Posso fare una vacanza, ma non vedere il mio ragazzo. Ridicolo” scrive Giuggiola; “Ci servirebbe una deroga affinché si possa far visita ai congiunti, dentro e fuori regione. Basterebbe un’autocertificazione apposita, magari con tanto di dichiarazione congiunta delle due persone che si vogliono incontrare con frequenza e stabilità”, è il suggerimento di @golosamee. Secondo @DreamescapePs andrebbe ipotizzato “un pacchetto di 3 giorni al mese da poter passare nel domicilio/residenza di una persona cara che non risulta come convivente, ovviamente da segnalare su un portale gestito dallo Stato, chi trasgredisce alle regole deve andare incontro a sanzioni amministrative e penali”. L’esigenza di tutti, riassunta nelle parole di @aliceophel, è “poter vedere i propri congiunti, senza aver bisogno di sotterfugi o con la paura di essere sanzionati. Credo che in questo periodo sia più necessario riabbracciare i propri cari che farsi una vacanza”. Lorenza la prende con ironia e twitta: “La coerenza delle regole che ti permettono in piena tranquillità di andare a Dubai per Pasqua, e che mi rendono una fuorilegge terrorista se volessi vedere mia sorella (vaccinata) che sta a Milano. Tutto molto bello”.

I punti del Dpcm per Pasqua e le regole per i congiunti