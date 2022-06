Gli italiani sono molto più "filorussi" degli altri europei

L'opinione pubblica europea è sempre più timorosa sulle conseguenze della guerra in Ucraina e una parte tutt'altro che marginale di cittadini vorrebbe una fine immediata del conflitto, anche se ciò dovesse significare concessioni territoriali alla Russia da parte di Kiev. In questo contesto tuttavia l'Italia rappresenta un'eccezione: nel nostro Paese infatti la percentuale di chi incolpa del conflitto l'Ucraina e l'Occidente è molto elevata. Non solo: molti italiani sono convinti che il vero ostacolo alla pace non sia la Russia di Putin, bensì la stessa Ucraina, l'Unione Europea o gli Stati Uniti.

È quanto emerge dai risultati di un ampio sondaggio realizzato da Datapraxis e YouGov tra il 28 aprile e l'11 maggio in 10 Paesi europei e diffuso ieri dal think-tank "European council on foreign relations", un'organizzazione privata impegnata in studi e ricerche di politica internazionale. Ma andiamo con ordine. L'indagine è stata condotta su un campione totale di 8.172 intervistati in Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.

Quale Paese è responsabile della guerra?

Il report mostra che gli europei concordano in modo schiacciante sulla responsabilità del conflitto in Ucraina: il 73% ritiene infatti che la responsabilità sia della Russia. Ma se in Finlandia questa percentuale è del 90%, in Gran Bretagna dell'83 e in Germania scende al 66, in Italia è pari al 56%, il dato più basso tra i Paesi presi in esame. Di contro nel nostro Paese è ben più alta la percentuale di chi pensa che la crisi in Ucraina sia responsabilità dell'Ucraina, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti (27%). Nello specifico dalla ricerca dell'European council on foreign relations emerge che il 20% degli intervistati sostiene che la colpa del conflitto sia degli Usa.

Quali Paesi ostacolano la pace? Il sondaggio

In tutti i Paesi coinvolti, la maggioranza dei cittadini vede la Russia come l'ostacolo principale ad eventuali accordi di pace. Anche in questo caso però le percentuali variano parecchio da Paese a Paese. In Finlandia l'87% degli intervistati ritiene che un mancato accordo sia responsabilità del Cremlino, in Svezia l'82%, in Gran Bretagna il 76%, in Spagna il 69%, mentre in Germania e Francia è rispettivamente del 63 e 56%. Quest'opinione è invece molto meno diffusa in Italia dove "solo" il 39% pensa che l'ostacolo alla pace sia la Russia, mentre il 35% ha risposto Ucraina, Ue o Stati Uniti (la restante percentuale non sa o non risponde). Anche in questo caso siamo il Paese più "filorusso" tra quelli presi in esame, o se vogliamo quello più severo nei confronti del governo americano: stando al sondaggio infatti il 28% degli intervistati pensa che la "colpa" della mancata pace sia degli Stati Uniti (in Germania questa percentuale è del 9%), contro un 39% che ha risposto "Russia".

Lo scetticismo sull'aumento della spesa militare

In generale gli europei sono scettici sulla necessità di aumentare la spesa militare come conseguenza della guerra in Ucraina e della situazione internazionale, ma anche su questo punto gli italiani rappresentano una sorta di "anomalia": solo il 14% degli intervistati ha infatti risposto alla domanda positivamente, mentre il 63 è fermamente contrario a spendere di più per la difesa. Negli altri Paesi i valori sono molto diversi: in Polonia la percentuale dei "sì" è ad esempio del 52%, in Germania del 41 e in Francia del 31. Tirando le somme dunque possiamo dire che una parte non trascurabile di italiani giustifica in qualche modo la Russia e incolpa piuttosto l'Occidente del conflitto in atto ritenendo in particolar modo che il vero ostacolo alla pace siano gli Stati Uniti.

Gli europei vogliono la pace (anche a scapito della "giustizia")

In generale tra i Paesi europei prevale comunque un ampio sostegno all'Ucraina e la maggioranza degli intervistati è dell'idea che i governi nazionali dovrebbero interrompere le relazioni economiche, diplomatiche e culturali con Mosca. La maggior parte dei cittadini vuole però che la guerra finisca il prima possibile, anche se ciò implica perdite territoriali per l'Ucraina.

Per quanto riguarda questo aspetto, nel report vengono identificati tre particolari gruppi: quelli che vogliono la "pace" anche se ciò vorrebbe dire per Kiev piegarsi alle richieste di Mosca cedendo parte del suo territorio; quelli che vogliono "giustizia", ripristinando l'integrità territoriale dell'Ucraina e punendo la Russia per la sua per aver aggredito e invaso uno Stato sovrano; e, infine, quelli che condividono i sentimenti antirussi del gruppo "giustizia" e i timori di un'escalation del gruppo "pace". Ebbene, in questo caso il 35% degli europei si schiera dalla parte della "pace" e solo il 22 a favore della giustizia.

La fazione della "pace" a qualsiasi costo (o quasi) è particolarmente forte proprio in Italia (dove raggiunge il 52%), ma è alta anche in Germania (49%) in Romania (42%) e in Francia (41%).

Insomma, tra l'opinione pubblica c'è voglia di pace anche per il timore di pesanti conseguenze economiche. "Le principali preoccupazioni degli europei riguardo al conflitto sono l'impatto che questo sta avendo sul costo della vita e la minaccia di un'escalation nucleare" viene spiegato nel report. Ci sono però differenze importanti tra i vari Paesi. Se sli intervistati in Germania, Italia e Francia sono principalmente preoccupati per l'impatto della guerra sul costo della vita e sull'aumento dei prezzi dell'energia, Svedesi, britannici, polacchi e rumeni temono invece di più una guerra nucleare.

Le conclusioni del report

I due autori del report, Mark Leonard e Ivan Krastev, affermano che l'opinione pubblica europea sta cambiando e che incombe la minaccia di "tempi ancora più bui". La "resilienza delle democrazie europee", scrivono, "dipenderà in gran parte dalla capacità dei governi di assecondare il sostegno dei cittadini a politiche potenzialmente dannose", come un embargo sul petrolio russo, che farebbe aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia e avrebbe un grave impatto sull'economia europea.

"Fino ad ora gli europei hanno sorpreso Putin e loro stessi con la loro unità" spiega Mark Leonard, direttore dell'European council on foreign relations, "ma i problemi peggiori devono ancora arrivare. Abbiamo riscontrato potenziali divisioni sul costo della vita, sulla questione dei rifugiati e sull'escalation nucleare, ma il maggiore divario è tra coloro che vogliono porre fine alla guerra il più rapidamente possibile e coloro che vogliono che la Russia venga punita. Se mal gestito, questo divario tra il 'gruppo della pace' e il 'gruppo della giustizia' sulla questione ucraina potrebbe essere dannoso quanto quello tra creditori e debitori durante la crisi dell'euro".

(Tutti i grafici in alto sono dell'European council on foreign relations)