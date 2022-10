Un italiano su 10 è andato da un mago o un guaritore

Otto italiani su 100 credono che sia possibile comunicare con i morti, altri 26 sono scettici ma non lo escludono, mentre la restante parte - ovvero il 66% degli intervistati - ha risposto con un categorico "no". È quanto emerge da un sondaggio diffuso da Swg e realizzato tra il 12 e il 14 ottobre su un campione di 800 italiani maggiorenni. Siamo un popolo di creduloni? Forse, almeno in parte, sì. Seconda domanda. Lei crede nell'astrologia, negli oroscopi e nei segni zodiacali? A rispondere affermativamente sono state 7 persone su 100, mentre il 22% non lo esclude e il 71% ha risposto "non ci credo".

E ancora: il 5% degli italiani dice di credere nella magia nera (ossia alla possibilità di fare malocchi, maledizioni etc), ma un altro 19% non se la sente di rispondere categoricamente di no. Ai tarocchi credono il 4% degli intervistati, però c'è una quota consistente del campione, pari al 15%, che si professa incerto. Ci sono poi 4 persone su 100 che credono alla magia bianca (amuleti, filtri d'amore etc) e ai guaritori. In questo caso la quota di indecisi è rispettivamente del 13 e 14%.

Ma non è tutto. Ben 25 intervistati su 100 infatti hanno ammesso di essersi fatti fare i tarocchi o leggere la mano almeno una volta. Il 18% si è fatto togliere il malocchio, mentre un intervistato su dieci ha confessato di aver consultato un mago o un guaritore.