Almeno 3 milioni di italiani non avranno un medico di famiglia nel 2024

Il cambio generazionale dei medici di famiglia avrà pesanti conseguenze sui cittadini. Per i prossimi tre anni, almeno 15 milioni di italiani dovranno salutare il loro dottore e sperare di trovare presto un sostituto. Fino al 2024, circa il 31 per cento di questi professionisti andrà in pensione, e nel 2025 si arriverà fino al 38 per cento. E questo vuoto sarà difficile da colmare.

Secondo le ultime analisi di Fimmg, il principale sindacato di categoria, i nuovi giovani formati non riusciranno a compensare le uscite dei camici bianchi andati in pensioni. Una condizione che si riflette su circa 3,5 milioni di cittadini che, per i prossimi tre anni, si troveranno senza medico di famiglia. Con circa 40 mila medici di famiglia in tutta Italia e 3 mila pensionamenti annuali, il peso ricade tutto sui nuovi e giovani professionisti. La lunga formazione, dopo la laurea in medicina, prevede un tirocinio di tre anni.

Ma anche in questo caso, come già reso evidente con altre specializzazioni medico sanitarie, i posti a disposizione sono meno dei numeri dei pensionandi, circa mille all'anno per tre anni. E non sempre, però, chi conclude il ciclo di formazione decide poi di diventare medico di famiglia.

Il vuoto lasciato da questi professionisti rischia di compromettere gli sforzi fatti durante la pandemia, che ha evidenziato la mancanza di camici bianchi. I medici di famiglia sono, infatti, fondamentali per la realizzazione della riforma dell'assistenza territoriale prevista dal Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza.

Questi professionisti, inoltre, sono cruciali per la lotta alla pandemia di Covid-19: l'Aifa ha recentemente dato il via libera alla prescrizione da parte dei medici di famiglia degli antivirali per il coronavirus. Ma con la mancanza di medici di famiglia c'è il rischio che questi progressi si interrompano presto.