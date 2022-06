La "netflix italiana" di Franceschini affonda: per ItsArt un buco da 7 milioni di euro

ItsArt è un pozzo senza fondo: il progetto del ministro Dario Franceschini e dell'amministratore delegato Andrea Castellari non è mai decollato e ora con la pubblicazione del bilancio 2021 la piattaforma digitale rende noto che, dopo un solo anno, ha registrato una perdita di ben 7,5 milioni di euro a fronte di ricavi di soli 245 mila euro.

"Va assolutamente rivisto tutto il progetto e per questo chiediamo un'audizione urgente in commissione Cultura della Camera" chiosa il deputato Daniele Belotti, capogruppo della Lega in commissione Cultura alla Camera.

"Fin dal suo debutto la Netflix della cultura italiana, come l'aveva pomposamente ribattezzata Franceschini, non funziona e ad oggi sono appena 200mila gli utenti registrati - continua Belotti - Stiamo parlando di un investimento pubblico di circa 20 milioni di euro a fronte di ricavi di soli 245 mila euro, di cui solo 140 mila euro in otto mesi dalla vendita degli spettacoli offerti ai circa 200mila utenti registrati. A rendere ancora più critica la situazione sono i tre amministratori delegati che si sono succeduti in un solo anno, segno che non c'è molta fiducia in questo costoso progetto. Non possiamo tollerare simili sprechi con i soldi dei contribuenti" conclude Belotti.

Secondo quanto si apprende nel 2021 sono stati registrati 7,7 milioni di costi, di cui quasi 900 mila euro per il personale.

E chi paga? Sebbene itsart sia una societa Spa, l’assemblea dei soci presieduta da Giorgio Tacchia – a.d. di Chili, che controlla ITsArt per il 49% del capitale – ha deciso che ad assorbire il rosso sia la riserva di capitale di Cassa Depositi e Prestiti, azionista di maggioranza con il 51%. A pagare insomma ci pensa pantalone.