Il farmacista che toglie l'Iva dagli assorbenti: "Il ciclo non è un lusso"

"Il ciclo non è un lusso". Con queste parole si chiude il breve video del dott. Francesco Segreto, proprietario dell'omonima farmacia napoletana, che annuncia l'abolizione dell'Iva del 22% su tutti gli assorbenti in vendita. Una piccola rivoluzione, quella di Segreto, che parla di "rispettare la natura" delle donne.

Il medico ha annunciato, per tutte le clienti, uno sconto del 22% alla cassa sull'acquisto di assorbenti, di ogni marca. "In Italia l’IVA esiste dallo 0% al 22% e su alcuni prodotti considerati “necessari” viene applicata un’ iva “calmierata” del 4% come per esempio frutta, verdura , lamette da barba , alimenti deteriorabili, etc, mentre sugli assorbenti femminili viene applicata una iva al 22% come se fosse un bene di lusso. In quasi tutta l’Europa si e? legiferato a riguardo , purtroppo in Italia viene sempre rimandata la questione".