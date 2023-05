"È varicella", invece aveva una gravissima infezione: bimbo muore a 16 mesi

A Sheffield non lo hanno dimenticato. Le iniziative in suo ricordo si sono succedute nei mesi scorsi. James Philliskirk aveva solo 16 mesi quando è stato trovato privo di sensi a casa il 14 maggio 2022, dopo tre giorni di grave malattia. Sua madre e suo padre, Helen e Daniel, lo descrivono come c"un bimbo estremamente speciale". col "sorriso più sfacciato del mondo". Un'inchiesta approfondita sulla sua morte questa settimana ha ricostruito come la coppia abbia vissuto un'esperienza da incubo, durante la quale si sono sentiti "ignorati" dai medici dell'ospedale pediatrico di Sheffield , che avevano liquidato le condizioni del bambino come una banale varicella.

In realtà, James stava combattendo la sepsi causata da una grave infezione della pelle da streptococco di gruppo A. I medici non sono riusciti a tenere adeguatamente conto degli avvertimenti dei genitori, definiti come troppo ansiosi dai sanitari e a indagare su una lesione al polso che non stava guarendo. Durante l'inchiesta - che si è conclusa il 27 aprile - si è così stabilito che la sua morte è stata causata dall'incuria dell'ospedale. La notizia ha trovato ampio spazio su The Star, il quotidiano di riferimento di Sheffield, e da lì è stata ripresa da vari media britannici.

Inoltre, un'e-mail in cui il medico di base di James esprimeva tutta la sua preoccupazione al personale ospedaliero non è stata mai letta. La giuria ha ritenuto che il personale del pronto soccorso non abbia dato il giusto peso alla segnalazione e alle preoccupazioni dei genitori. Mamma Helen ha ricordato il primo viaggio in ospedale l'11 maggio: “Il dottore sembrava indifferente al fatto che James avesse avuto la varicella tre settimane prima, e gli ha comunque diagnosticato ancora la varicella". Rimandato a casa, la febbre non è scesa. Nuove visite in ospedale hanno portato ancora alla stessa diagnosi: "Varicella" ancora da superare. I genitori la notte del 14 maggio hanno trovato James senza vita a letto. Vani tutti i soccorsi.

"Non supereremo mai la morte di James - dicono oggi i genitori - ma James vorrebbe che continuassimo ad andare avanti in qualche modo. Siamo stati così fortunati ad avere James per 16 mesi e continuiamo a essere orgogliosi di essere i suoi genitori. Vogliamo che tutti ricordino il nostro bellissimo bambino". Tante le iniziative di beneficenza in sua memoria, tra cui una struttura per l'arrampicata all'aperto e un giardino inaugurato un paio di mesi fa.