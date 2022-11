Jeff Bezos darà in beneficenza parte della sua ricchezza

Jeff Bezos darà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale: 124 miliardi di dollari. Il fondatore di Amazon vuole destinare la maggior parte dell'ingente somma alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l'unità a fronte delle profonde divisioni politiche e sociali degli Stati Uniti. Lo farà nei prossimi anni, ha raccontato lo stesso Bezos in un'intervista alla Cnn, in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla regina del country Dolly Parton.

Nella sua prima intervista accanto alla compagna Lauren Sanchez da quando hanno iniziato a frequentarsi, Bezos risponde con un secco "sì" a chi gli chiedeva se intendesse donare in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza. "La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile". Si tratta della prima volta che l'imprenditore annuncia di voler donare la maggior parte del suo denaro in beneficenza.

Bezos, che si è dimesso da amministratore delegato di Amazon nel 2021, possiede circa il 10 per cento del gigante dell'e-commerce, insieme all'organizzazione giornalistica Washington Post e la società di turismo spaziale Blue Origin. Al momento è il quarto uomo più ricco al mondo: a superarlo in ricchezza c'è Elon Musk, con 203 miliardi di patrimonio personale, Bernard Arnault, 138 miliardi, e Gautam Adani che ha un pesante patrimonio di 125 miliardi.