Jill Biden nipote di emigranti: ecco il paese siciliano che aspetta la sua first lady

"Ti aspettiamo Jill": anche a Gesso in provincia di Messina si seguono le elezioni americane. Una casalinga 64enne, Caterina Giacoppo, è ultima parente rimasta in Sicilia della moglie di Joe Biden

Per le vie di Gesso in provincia di Messina non si parla di altro: "Come stanno andando le elezioni? Chi sta vincendo?". Dal piccolo villaggio a pochi chilometri dallo Stretto sembra essersi improssivamente aperta una gigante finestra che guarda all'America e al risultato delle elezioni, nella speranza che vinca Joe Biden, per portare alla Casa Bianca la prima first lady italoamericana di origine "ibbisota".

Il legame che unisce oltre ogni distanza il piccolo paese di quasi 500 abitanti è infatti Jill Biden.

Il nonno paterno è Domenico Giacoppo, nato a Gesso il 12 agosto del 1898 e sbarcato a Ellis Island insieme al padre Placido, alla madre e ai tre fratelli, Antonio, Natalina, Giovannina. Dopo diversi anni trascorsi oltreoceano decisero di cambiare il loro cognome in "Jacobs". Dal matrimonio di Domenico Jacobs con una donna americana è nato Donald, il papà di Jill.

A pochi metri dalla chiesa di Sant'Antobio Abate, nella piazza principale di Gesso, abita Caterina Giacoppo, casalinga di sessantaquattro anni, cugina di ottavo grado di Jill, improvvisamente diventata "famosa" perché ultima discendente nel paese d'origine della famiglia.

"Non ho mai conosciuto i miei cugini americani - racconta - ma se vengono qui sarei felice anche di ospitarli a pranzo da me. Attendo di sapere chi vincerà e nel frattempo voglio dire a mia cugina: Jill ti aspetto!".

Della famiglia dei nonni di Jill resta un piccolo rudere nella frazione di "Locanda", a pochi chilometri da Gesso, dove la famiglia visse qualche anno in affitto dopo il matrimonio prima del trasferimento definitivo in America. La possibile futura first lady nei giorni scorsi ha raccontato dei nonni e dei sapori e odori della cucina siciliana ancora rimasti nel suo cuore.