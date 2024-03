Grave malore per Joe Barone, rinviato il match Atalanta-Fiorentina

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale San Raffaele di Milano. Il dirigente viola ha accusato un malore durante il ritiro della squadra viola in un albergo vicino Bergamo, in vista della gara delle 18 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta.

La gara, in programma domenica alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi. La Lega di serie A ha ufficializzato la decisione in una nota. Nel momento in cui c’è stato l’annuncio del rinvio della partita, i tifosi dell’Atalanta hanno fischiato e cantato cori contro la Lega calcio.