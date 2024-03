Jorit dopo l'abbraccio con Putin: "Nessun elogio, ma quella foto di Biden e Meloni..."

Famoso e controverso lo era già ma nelle ultime ore lo street artist napoletano Jorit, per l'anagrafe Ciro Cerullo, ha guadagnato le luci della ribalta (con annessa polemica) grazie a una sua foto col presidente russo Putin. Dopo ore di silenzio l'artista si difende con la più classica delle strategie ovvero il contrattacco. "Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin", scrive su instagram.

L'artista è celebre per gli enormi murales dipinti in Italia e all'estero. Recentemente ne ha dipinto uno a Mariupol, città occupata dall'esercito russo. Nell'opera è raffigurata una bambina della repubblica separatista filorussa di Donetsk, nell'est dell'Ucraina, alle cui spalle piovono missili con la scritta 'Nato'. A Mosca ha dedicato un maxi-murale ad Assange e Putin gli aveva già fatto i complimenti. Adesso ha ritratto Ornella Muti a Sochie e ha partecipato al Festival della Gioventù di Sochi. Durante la manifestazione ha avuto parole d'elogio per Putin: "Voglio mostrare all'Italia che sei un essere umano come tutti e contrastare la propaganda occidentale". Lo "zar" ha colto l'occasione per ribadire - per la seconda volta in pochi giorni e sempre sfruttando occasioni pubbliche ma non formalmente politiche - il legame storico tra Italia e Russia. Jorit e Putin hanno anche posato insieme per una foto ricordo, tra sorrisi e abbracci.

Tanta sbandierata vicinanza a Putin ha scatenato la polemica. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di "propaganda" in stile Kgb. Carlo Calenda, leader di Azione, di "utili idioti, pagati o semplicemente in cerca di notorietà", ma ha anche colto l'occasione per attaccare "un vice presidente del Consiglio (cioè Matteo Salvini, ndr) formalmente alleato del partito di Putin". "Sono dei mercenari, artisti a cappello del dittatore postsovietico Putin. Un conto è il rispetto della cultura e arte russa, un altro prestarsi a operazione di propaganda di guerra, a maggior ragione dopo l'assassinio di Navalny. Pecunia non olet, ma in questo caso trasuda sangue", il commento del presidente della Commissione cultura della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "Dico a Jorit che il suo abbraccio, le sue dichiarazioni, sono gravissime e rappresentano una ferita profonda per chi crede e lotta per la democrazia e la libertà", per il deputato democratico, capogruppo nella commissione Affari europei della camera, Piero De Luca.

Jorit: "Non elogio Putin, ma rompo la bolla di propaganda"

Jorit non è nuovo alle polemiche e in passato si è difeso dietro la sua arte: "un artista libero" ha il dovere di "far vedere l’altro lato della medaglia e creare dibattito". Stavolta però ha scelto di restare in silenzio, almeno nelle prime 24 ore per poi postare una storia su Instagram. "Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)", scrive. E poi un mezzo passo indietro, subito "bilanciato": "La recente visita in Russia - scrive ancora - è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti? I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora!".

La figlia di Ornella Muti: "Noi per la pace, l'Italia no"

Al centro della bufera è finita anche Ornella Muti, musa ispiratrice dell'ultima opera di Jorit. A difenderla ci pensa la figlia Naike Rivelli. "A coloro che ci domandano ancora il nostro pensiero politico? Sempre pro Pace. Siamo finalmente arrivate in Turchia per ritornare in Italia - spiega Naike Rivelli in un video girato mentre cammina in un aeroporto -. Ci tengo a dire una cosa, tantissimi commenti meravigliosi e poi ogni tanto c'è qualcuno che se ne esce con qualche cattiveria bruttissima. Io vorrei ricordare a tutti una cosa ragazzi, noi viviamo in un Paese che si chiama Italia e l'Italia non è pro pace in questo momento, anzi sta facendo una guerra insieme ad altri Paesi. Noi siamo pro pace e lo andiamo a dire in ogni Paese dove andiamo, perché è il nostro pensiero, dall'Italia alla Russia, specialmente in questo momento mi riferirei a Israele e alla Palestina, dove serve pace". Nella parte scritta del post Rivelli aggiunge che "non siamo venute per ragioni politiche. Siamo venute per sostenere le donne e i nostri fans, mamma lo fa dai tempi del comunismo, quando venne per girare da giovanissima i suoi primi film, in tempi terrificanti qui. L'arte è sempre stata neutra, perché serve per rincuorare e dare speranza, amore e cultura a tutti coloro che ne hanno bisogno. Specialmente in tempi difficili. C'è molta gratitudine tra la gente del popolo per la nostra presenza. Vorrei ricordare a tutti che noi siamo metà russe da parte di mia nonna Ilse Renata Krause, e metà napoletane da parte di mio nonno Mario Rivelli. Andiamo in Russia da sempre. Da quando sono nata e mamma anche prima della mia nascita. Abbiamo famiglia, parenti e molti molti amici lì da sempre. Siamo amate. Mamma soprattutto. Non vedete del male dove non c'è. Anzi, la gratitudine e l'affetto che abbiamo ricevuto da tutti è stato magico".