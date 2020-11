Il post sessista contro Kamala Harris di un docente della Statale di Milano

La foto Kamala Harris e la scritta in inglese: “Sarà un’ispirazione per le giovani ragazze dimostrando che se vai a letto con l’uomo giusto, potente e ben ammanicato, anche tu puoi essere il secondo violino di un uomo con demenza. Come la storia di Cenerentola insomma”.

Questo il post condiviso su Facebook da Marco Bassani, professore di Storia delle dottrine politiche all’università Statale di Milano, visibile a tutti che però a un certo punto è stato cancellato, come scrive MilanoToday.

Unisì, la lista di rappresentanza di sinistra della Statale, ha definito il post “lesivo della dignità delle donne”, condividendone su Facebook lo screenshot.

“È inaccettabile che un professore universitario, che dovrebbe occuparsi anche della crescita umana degli studenti e delle studentesse oltre che della formazione culturale di questi ultimi, condivida post di questo genere. Il professore non è nuovo ad episodi spiacevoli e per questo abbiamo chiesto agli organi preposti di prendere provvedimenti seri ed immediati”, aggiunge Unisì, mentre c’è già chi ha scritto al rettore Elio Franzini chiedendo un suo intervento.