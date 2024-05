La giustizia italiana non trova, da nessuna parte, Cristiano Ronaldo

Cercasi disperatamente Cristiano Ronaldo. Da giorni tutti i tentativi di contattare l'asso portoghese, anche in Arabia Saudita, non avrebbero dato nessun esito. Un avvocato intende infatti convocare il calciatore come testimone in un processo celebrato dal tribunale di Torino.

La causa è quella che vede come imputato il fratello di Cr7, Hugo Dinarte dos Santos Aveiro, 45 anni, socio di maggioranza della società portoghese Mussara Lda, che gestisce il merchandising del calciatore. L'accusa è di truffa intorno una complessa questione che riguarda una fornitura di gadget e di magliette. La parte lesa è un imprenditore torinese, Rocco Valenti, della Pegaso, il cui avvocato ha chiesto l'audizione di Cristiano Ronaldo.

Il nodo delle magliette di Cr7

Secondo le tesi dell'accusa, ricostruite da Torino Today, l'azienda era stata convinta da Aveiro di avere acquistato la licenza per la produzione in esclusiva del merchandising del bomber lusitano, versandogli peraltro un lauto compenso di 650mila euro quando invece l'Adidas, produttore ufficiale delle divise, non era stata per nulla informata e aveva così prodotto 13mila magliette pronte per la commercializzazione. Tali divise si differenziavano dalle originali per un piccolo segno distintivo che, secondo il magistrato, non è sufficiente per non configurare un raggiro, vista la evidente somiglianza con quelle ufficiali.

In un secondo momento, sempre Aveiro avrebbe acquistato tutte le magliette a un prezzo di 4,5 euro ciascuna assicurando che sarebbero state destinate al macero. Queste, invece, sarebbero state messe in vendita, al prezzo di 40 euro ciascuna, al museo CR7 di Madeira, terra di origine del campione.

Intanto c'è il nodo della reperibilità del'asso portoghese. Oggi, alla ripresa del processo, il legale ha spiegato che la citazione (di cui ha dovuto farsi carico) non è andata a buon fine. Il documento è stato inviato a due indirizzi: l'uno a Madeira, dove ha sede la Mussara, nella quale Cr7 ha una partecipazione, e l'altro alla sede della società dove milita il calciatore. E finora ci sarebbe una certezza e un punto interrogativo: l'atto avrebbe raggiunto l'Arabia Saudita, ma non è chiaro se sia stato ricevuto.