Un pezzo di montagna crolla nel lago di Garda e travolge tutto: il video

Una frana imponente si è verificata nel pomeriggio di sabato 16 dicembre sul lago di Garda, a Tremosine, in provincia di Brescia. Il tutto è avvenuto a Campione del Garda, frazione del comune bresciano non lontano dalle sponde trentine del Garda. E proprio da Riva del Garda, come riporta TrentoToday, sono partiti i vigili del fuoco, allertati dalla sala operativa dei pompieri di Brescia e Trento, così come dalla guardia costiera di Salò. La prima frana è avvenuta alle 15, alle 16 invece la seconda, quella ripresa dal video dei vigili del fuoco e mostrata in video.