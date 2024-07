Gastroenteriti a raffica: sindaco beve bicchiere d'acqua (di lago) per tranquillizzare i turisti

Una bella sorsata, e via. Il sindaco di Brenzone sul Garda (Verona) Paolo Formaggioni ha bevuto (facendosi riprendere e postano tutto sui social) un bicchiere di acqua raccolta dal lago di Garda, augurando poi addirittura "salute!". Una provocazione diventata virale sui social per dare un segnale sulla qualità dell'acqua del più grande lago italiano. L'epidemia di gastroenteriti scoppiata a Torri del Benaco occupa da giorni le pagine dei quotidiani locali. Centinaia di persone sono state colpite da gastroenterite.

"Eccessivo allarmismo"

"Torri è il comune che confina con il nostro, a Brenzone non si sono registrati casi di contagio, ma su questa vicenda c'è stato eccessivo allarmismo, con notizie infondate o esagerate diffuse anche dai media tedeschi che inevitabilmente hanno generato preoccupazione tra gli operatori turistici", dice Formaggioni, che ieri ha partecipato al tavolo per l'emergenza batterica. "Le analisi sui campioni prelevati nel lago - continua - sono risultate tutte negative e la situazione clinica - come ha confermato l'Ulss 9 - è in netto e veloce miglioramento, quindi aspettiamo solo gli esiti dei nuovi campionamenti, ma tutto sta tornando nella norma. E l'acqua del nostro lago è pura", dice.

Come riporta VeronaSera, ieri l'Ulss 9 Scaligera ha voluto fare il punto sui casi di gastroenterite di Torri del Benaco, sottolineando che "la situazione clinica è in netto e veloce miglioramento con un contenimento importante dei casi che si sono rivolti alle strutture ospedaliere: si conferma che nessun caso ha richiesto il ricovero". L'azienda sanitaria ha ribadito che già nella serata del 1° luglio il sindaco Nicotra "ha potuto revocare il divieto di balneazione nel lago prospicente il Comune di Torri del Benaco, emanato a solo titolo precauzionale in attesa di comprendere le cause del fenomeno: sulla base dei risultati delle analisi effettuate da Arpav e comunicati lunedì sera, si è confermata la normalità dei parametri dell'acqua del lago di Garda. L'impianto idrico è stato sottoposto ai previsti trattamenti con iperclorazione per riportare i livelli microbiologici nella norma e poter rimettere l'acqua in uso potabile e alimentare".

Si attendono, ora, i risultati degli accertamenti svolti dal personale dell'azienda sanitaria.

Il video