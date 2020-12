Lamorgese positiva al coronavirus: Di Maio e Bonafede in isolamento

La notizia della positività della ministra è arrivata durante il Cdm sul Recovery Fund: tampne per tutti i ministri e per il presidente del Consiglio Conte

Tampone per Conte

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, è risultata positiva al coronavirus. La conferma della positività è arrivata mentre era in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund, per questo motivo, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese.

Tutti gli altri ministri presenti, nonché il premier Giuseppe Conte, verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. La riunione si è conclusa dopo una breve sospensione. Lamorgese si era sottoposta a tampone questa mattina presso gli uffici del ministero.

Lamorgese asintomatica: "Sta bene"

Sta bene ed è asintomatica il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese risultata positiva al tampone per individuare la presenza del coronavirus. Il ministro, che ha sempre usato dpi e rispettato le regole di distanziamento, si sottoponeva al tampone ogni 10 giorni. Appena avuto il risultato dell'ultimo test eseguito si è subito messa in isolamento. Lo riferiscono fonti del Viminale.

Questa sera verrà sanificata la sala Consiglio dei ministri di Palazzo Chigi, quella dove si tengono i Cdm e dove oggi è piombata la notizia -a riunione in corso- della positività al Covid della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. La ministra si era sottoposta a tampone questa mattina negli uffici del Viminale.

Intanto su Twitter arriva il messaggio di Marco Di Maio, deputato di Italia Viva: "I migliori auguri di pronta guarigione alla ministra Lamorgese. La tenacia e la caparbietà con cui svolge il proprio lavoro sono le stesse con le quali affronterà anche questa sfida. Siamo con lei".