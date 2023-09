Sbarchi record a Lampedusa. La Germania: "Stop a migranti dall'Italia"

Una vera e propria processione che prosegue dalle prime luci dell'alba. Sono quasi tremila i nuovi arrivi di migranti a Lampedusa in giornata. Le ultime stime parlando di 2.949 migranti approdati nella giornata di oggi, martedì 12 settembre, sulle nostre coste. Prefettura e questura sono al lavoro per identificare e trasferire i profughi, mentre le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria hanno continuano a soccorrere senza sosta, durante l'intera giornata i barchini arrivati nelle acque territoriali italiane.

E a quelli sbarcati si devono aggiungere i profughi che la nave Diciotti, della Marina militare italiana, ha soccorso in mare. Secondo le stime del questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, sarebbero quasi 800 i migranti salvati dai nostri militari: verranno trasferiti in altri porti per alleggerire la pressione su Lampedusa.

E non esita a parlare di record il prefetto di Agrigento Filippo Romano: "Il record, di fine agosto, è stato battuto: sono 68, anche se il numero dei migranti è ancora imprecisato, gli sbarchi registrati su Lampedusa a partire dalla mezzanotte. A fine agosto erano stati, sempre nell'arco di 24 ore, 65. Prevedo, entro la fine della giornata, un centinaio di sbarchi. La situazione è veramente drammatica".

L'appello del sindaco e le reazioni politiche

"Nelle ultime 24 ore la nostra piccola isola è stata investita da un'ondata di sbarchi che ha coinvolto tutte le coste e le spiagge, con migliaia di migranti che cercano accoglienza su un territorio che non è in grado di reggere tale onda d'urto, la cui portata sovrasta in numeri la stessa popolazione residente. In questo contesto risulta impossibile garantire azioni adeguate di assistenza ai migranti, nonostante immani sforzi logistici che, alla prova dei fatti, risultano insufficienti": è l'appello del sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. Il primo cittadino auspica un cdm straordinario sul tema e ribadisce come in questo contesto sua difficile soccorrere le persone e prestare accoglienza reale.

Vanno all'attacco invece le opposizioni: "Dopo le bufale del blocco navale siamo in attesa di capire come il ministro Piantedosi intenda gestire il flusso di migranti proveniente soprattutto dal Nord Africa. Sicuramente non lo si fa arrestando i membri delle ong rimaste da sole nel Mediterraneo a salvare vite. Di certo c'è che questo governo sul tema non ne azzecca una" attacca Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd siciliano.

"L''impressionante numero di barchini, stracolmi di migranti, disposti in fila indiana davanti al porto di Lampedusa è l'immagine simbolo di un fallimento totale del governo Meloni" gli fanno eco i senatori siciliani del M5S.

E se in molti lamentano la latitanza dell'Europa, da Berlino e Parigi non arrivano segnali incoraggianti.

Francia e Germania chiudono le porte ai migranti provenienti dall'Italia

I processi di selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germania dall'Italia nell'ambito del "meccanismo di solidarietà volontaria" sarebbero stati interrotti, come comunicato a Roma con una lettera ad agosto. Lo riporta il quotidiano Die Welt, citando ambienti delle autorità tedesche. Il ministero tedesco dell'Interno ha inoltre risposto a Welt che "a causa della "forte pressione migratoria verso la Germania e della continua sospensione dei trasferimenti di Dublino (il regolamento di Dublino regola lo spostamento dei migranti dal paese di prima accoglienze ndr), l'Italia è stata informata che i processi di selezione dei migranti per la redistribuzione sarebbero stati rinviati fino a nuovo ordine".

Ma non è il solo segnale di isolamento per il nostro Paese, sottoposto a un'ondata di sbarchi record. Il ministro dell'Interno francese Gérarld Darmanin annuncia l'intenzione di voler "blindare' il confine tra Mentone e Ventimiglia, sostenendo che è stato registrato un aumento del 100% dei flussi".

Segnali tutt'altro che incoraggianti nel settembre degli sbarchi record che il governo Meloni sarà chiamato presto a dipanare in sede europea.

