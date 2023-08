Lascia il ristorante perché la chef (premiata) è una donna di colore

Durante la bella stagione, chi ha possibilità vuole togliersi uno sfizio culinario e concedersi un buon pasto. Ma solo se non viene preparato da gente di colore. Perché altrimenti, si lascia il locale. È quanto accaduto ad Agrigento, dopo che una coppia era stata fatta accomodare al ristorante dalla addetta di sala, una giovane ragazza di seconda generazione. Con gentilezza, la cameriera ha offerto loro il menù. "La signora ha dato uno sguardo veloce, le ha rivolto una domanda e poi si è alzata ed è andata via, insieme al marito. Cosa è successo? Ha chiesto se per caso la cuoca fosse "una signora nera, di colore". E alla nostra conferma si è alzata dicendo che non voleva più cenare qui". È il racconto shock di Carmelo Roccaro, presidente della cooperativa sociale Al Karhub, che gestisce il noto ristorante Ginger People&Food del capoluogo siciliano.

La cliente non avrebbe quindi gradito la presenza in cucina della cuoca, di origine senegalese. E poco importa se dietro i fornelli c'è la chef Mareme Cissè, che vanta diversi premi e riconoscimenti, tra cui quello di campionessa mondiale di Cous Cous. Classe 1981, Cissè è nata in Senegal e arrivata ad Agrigento per ricongiungersi al marito. Qui si è unita alla cooperativa che gestisce il Ginger People&Food, entrando nel consiglio di amministrazione. Il locale, che si trova nel centro storico di Agrigento, è nato nel 2016 con "l'obiettivo di creare inserimento lavorativo per persone con svantaggio sociale tra cui persone con disabilità, migranti e rifugiati".

Dopo lo sfogo del presidente Roccaro sui social, nel quale ha ricostruito la vicenda ma soprattutto l'ha commentata, il suo team è stato travolto da un'ondata di solidarietà.