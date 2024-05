Latte ritirato dai supermercati per "gusto anomalo"

"Gusto anomalo". Con questa motivazione diversi lotti di latte sono stati ritirati dai supermercati. Si tratta di prodotti a marchio Esselunga, Carrefour, Unes Maxi, Migross, Iper e Pavilat. I lotti fanno riferimento a latte sia parzialmente scremato sia intero. I richiami sono stati pubblicati anche sul sito del ministero della Salute e di Esselunga. L'indicazione per i consumatori è di non ingerirlo e portarlo a punti vendita.

Di seguito i prodotti ritirati dal mercato:

latte fresco pastorizzato intero di alta qualità a marchio Esselunga. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da 500 ml e da un litro;

latte fresco pastorizzato intero di alta qualità a marchio Unes Maxi spa. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da un litro;

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato Carrefour. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da un litro;

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Esselunga. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da 500 ml e da un litro;

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Migross. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da un litro;

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Iper spa. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da un litro;

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato di alta qualità a marchio Unes Maxi spa. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da un litro;

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato marchio Pavilat. Scadenza 9 maggio. Venduto in bottiglie da 500 ml e da un litro.

Il produttore è unico per tutti: latteria Soresina società cooperativa agricola. Lo stabilimento di produzione si trova in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE).