Auto lavata a domicilio, in continuo aumento la richiesta in Italia

Le città dove viene utilizzato di più il lavaggio a domicilio dell’auto? Milano, Roma e Torino. E quelle invece più attente all’igienizzazione del veicolo? Milano, Torino e Bologna. Ma la domanda continua a crescere ovunque, grazie alla graduale ripartenza della società e dell’economia.

Lo rileva Wash Out, società parte del Gruppo Telepass, attiva nel servizio dalla pulizia auto. Sulla base della domanda registrata da gennaio ad aprile, secondo Wash Out le città dove i lavaggi a domicilio con Wash Out sono stati più popolari in questo inizio di 2021 sono Milano, con 35.000, poi Roma, con 8.000, e Torino con oltre 3.000. Cambia invece il podio per i servizi di igienizzazione del veicolo: se Milano si piazza sempre in testa con oltre 7.000, la medaglia d’argento va a Torino con più di 300 e quella di bronzo a Bologna con 200. Questi servizi sono stati richiesti sia da privati sia da clienti business, come flotte aziendali, concessionari e car sharing, indicando che attività economiche sono continuate anche nel periodo di restrizioni.

Non si tratta però di uno scenario statico: sempre da gennaio ad aprile, guardando ai trend di crescita, le città dove i lavaggi smart, richiesti a domicilio direttamente tramite app o web, stanno guadagnando più rapidamente terreno sono state Monza (+113%), Torino (+90%) e Roma (+89%). Quelle invece che stanno scoprendo maggiormente l’utilità del servizio di igienizzazione sono Roma (+716%), Torino (+276%) e Firenze (+100%). La domanda di servizi innovativi per l’auto, in questo caso anche eco-sostenibili grazie ai prodotti waterless, cresce nel suo complesso: i lavaggi sono aumentati del 56% e le igienizzazioni del 35%.