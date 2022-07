Lavoratore part time in un call center vince 100mila euro grazie a uno scontrino

Ha fatto la spesa in un supermercato e si è portato a casa 100mila euro. La lotteria degli scontrini premia la città metropolitana di Bologna. L'estrazione mensile è stata vinta, grazie all'acquisto di generi alimentari in un esercizio della grande distribuzione organizzata, da un quarantenne originario della Sicilia, che si è trasferito in città per motivi di lavoro già da alcuni anni. Lavoratore part time all'interno di un call center, il ragazzo ha deciso di estinguere il mutuo con la somma vinta. Il giovane si è recato nei giorni scorsi nella sede regionale dell'Ufficio dei Monopoli a Bologna per reclamare la vincita. I funzionari incaricati hanno provveduto ad identificarlo e ad attivare la procedura per l'accredito della vincita sul conto corrente. La Direzione Centrale Giochi dell'Agenzia, perfezionata la procedura, autorizzerà l'ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.

Come funziona la lotteria degli scontrini?

La lotteria degli scontrini ha preso il via lo scorso febbraio: i consumatori possono, con gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro pagati con strumenti elettronici, partecipare all'estrazione di premi da migliaia di euro. Importante che gli acquisti vengano effettuati pressi punti vendita che trasmettono telematicamente i corrispettivi e che generano quindi biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto. Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria. Se l’importo della spesa è almeno pari a un euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di mille biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a mille euro.

Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell’acquirente sia alla partita Iva dell’esercente. Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. Le vincite sono comunicate tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria e in assenza di Pec la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale.

La lotteria degli scontrini diventa istantanea

Tra non molto però il meccanismo potrebbe cambiare. Un paio di settimane fa la commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato ha infatti approvato un emendamento al dl Pnrr che prevede la trasformazione del concorso nella modalità "istantanea". Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato "associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli". La lotteria degli scontrini istantanea diventerà in sostanza molto più simile ad un "gratta e vinci", con il consumatore che saprà in tempo reale l'eventuale vincita e il relativo importo.