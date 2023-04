"Noi, senza tutele, costretti a scegliere tra salute e lavoro"

Idonei per svolgere le loro mansioni, ma in luoghi che non sono idonei a ospitarli. Lavoratori con grossi problemi di salute che, rischiano di rimanere senza stipendio e con una pensione decurtata, se non sono costretti a scegliere tra il lavoro e la salute. Un problema, quello dei lavoratori fragili, esploso con la pandemia, ma che pone le sue basi già prima dell’avvento del Covid e delle sue conseguenze.

Il paradosso dei lavoratori fragili di "serie B"

Infatti, esistono migliaia di persone che svolgono professioni non compatibili con lo smart working, ma che allo stesso tempo a causa della malattia non possono tornare a svolgerle in presenza. Un paradosso che costringe i lavoratori a restare a casa senza poter fare nulla, in un “limbo” che dura fino al licenziamento o fino al termine dei giorni di ferie o di malattia. Ma come siamo arrivati a questa situazione assurda? A spiegarlo a Today.it è S.A., un lavoratore fragile che non può usufruire del lavoro agile, tra gli amministratori del gruppo Facebook "Immunodepressi contro il Coronavirus" e membro di altri gruppi di "Lavoratori fragili".

"Lo scoppio della pandemia nel marzo del 2020 ha portato alla ribalta l’annoso problema dei lavoratori fragili. Persone con gravi problemi di salute, dagli immunodepressi a chi si sottopone a terapie come la chemio, la radio o la dialisi, fino ai pazienti in attesa di trapianto: lavoratori che inizialmente erano coperti da una doppia tutela, ma adesso non lo sono più".

Infatti, il decreto legge emanato il 17 marzo del 2020, prorogato e integrato poi fino al 30 giugno, prevedeva due tutele per i lavoratori fragili:

per chi aveva una mansione compatibile con il lavoro agile gli veniva concesso di lavorare da remoto;

per chi aveva una mansione incompatibile con il lavoro agile l'assenza dal lavoro veniva equiparata a ricovero ospedaliero e che tale non andava a inficiare nel comporto, ossia il totale della assenza per malattia concesse a un lavoratore dal contratto.

La fine dell’emergenza (e delle tutele)

In virtù della seconda voce, i lavoratori con mansioni non compatibili con lo smart working e costretti a casa dalla pandemia, potevano non avere conseguenze derivanti dall’assenza prolungata. Una condizione terminata però il 30 giugno del 2022: "I problemi sono nati con la fine dell’emergenza Covid - ha spiegato S.A. - Dallo scorso luglio il Governo ha deciso che potevamo tornare nei rispettivi luoghi di lavoro, ma non ha fatto i conti con le persone che, a causa delle proprie patologie, non possono svolgere le loro mansioni e sono costretti a intaccare il comporto, che nella maggior parte dei contratti è di 180 giorni e in seguito le ferie. Terminati questi giorni, in cui il lavoratore subisce una decurtazione graduale dello stipendio, c’è il rischio di essere licenziati, nonostante il lavoratore sia stato dichiarato temporaneamente non idoneo da un medico competente".

"Non vogliamo fare i mantenuti sul divano - ha sottolineato il lavoratore fragile - vogliamo tornare a essere utili anche per crearci un futuro pensionistico. Noi siamo idonei a svolgere la nostra mansione per cui siamo stati assunti ma è l'ambiente di lavoro che non è idoneo a ospitarci". Esistono infatti professioni che una persona immunodepressa può svolgere anche da casa, ma altre, come ad esempio l’autista di autobus o il panettiere, che sono totalmente incompatibili con lo smart working.

Alcune aziende, sia private che pubbliche, riescono a individuare una nuova mansione, compatibile con la preparazione del lavoratore, da poter svolgere “in agilità”, ma questo non avviene molto spesso, come confermato da S.A. a Today: "Negli ultimi anni abbiamo scoperto che non esiste un registro ufficiale dei lavoratori fragili, che quindi sono di fatto invisibili. Ma sommando soltanto i membri delle principali pagine Facebook sui lavoratori fragili arriviamo a oltre 10mila iscritti, tutti con la propria storia". Numeri che ovviamente non provengono da dati ufficiali, ma danno l’idea della portata del fenomeno, che riguarda migliaia di famiglie e persone di ogni età: “Si va da giovani di 18-20 anni fino a persone di 65 anni - ha spiegato il lavoratore - qualcuno è riuscito ad andare in pensione, ma si tratta di casi più unici che rari, la maggior parte di noi è ben lontana da quel traguardo. Qui siamo di fronte a una discriminazione tra lavoratori di serie A e B, il Governo ha stilato una lista delle patologie che prevedono la tutela con il lavoro agile, ma nessuno ha pensato a quelle persone che, a causa del sistema immunitario indebolito che le espone a infezioni di ogni genere, non possono recarsi sul posto di lavoro e non possono usufruire del lavoro agile".

La discriminazione e gli effetti sulla pensione

In sostanza, allo stato attuale delle cose, il lavoratore fragile con una mansione compatibile con lo smart working viene tutelato, ma questo non avviene per chi svolge lavori che prevedono la "presenza". Una situazione che, oltre a influire sul presente con la decurtazione dello stipendio e il rischio licenziamento, ha anche degli effetti futuri: "Tutto questo influenza anche la pensione – ha spiegato il lavoratore fragile – due dipendenti con la stessa malattia, ma che svolgono mansioni diverse, una compatibile con il lavoro agile e l’altra no, verseranno contributi per un periodo differente. Banalmente, se un lavoratore in 40 anni versa 40mila euro, uno che è stato in malattia per 10 anni perché invalido o a causa del Covid, nello stesso periodo ne avrà versati 30mila. Di conseguenza, all’uscita dal lavoro, il primo lavoratore avrà una pensione di importo superiore al secondo".

Una situazione sicuramente contorta ma allo stesso tempo contraddittoria, che crea una discriminazione anche tra chi ha la stessa malattia, ma non viene tutelato allo stesso modo. Eppure in fase di campagna elettorale in molti avevano promesso l’introduzione di maggiori tutele per i lavoratori fragili, immunodepressi e con disabilità, come testimonia anche il programma di Fratelli d’Italia.

Un segnale di consapevolezza del problema, palese sia durante il governo Draghi che con Giorgia Meloni, per cui però non viene trovata una soluzione: "Non è una questione politica - ha sottolineato S.A. - ci sono stati due governi, ma in 9 mesi non è cambiato nulla. Dal 1° luglio scorso, con la fine delle tutele, migliaia di lavoratori hanno dovuto subire una decurtazione dello stipendio e rischiano il licenziamento. Dovrebbero tornare sul posto di lavoro, ma questo potrebbe mettere a repentaglio la loro salute, con il rischio di contrarre infezioni gravi. Se il medico competente giudica un lavoratore non idoneo a causa di una malattia o una terapia che sta portando avanti, questo non può recarsi a lavoro e consuma così i suoi giorni di malattia. Ce ne sono tante di storie, anche border line, c’è chi ha optato il licenziamento e anche chi era disposto a interrompere le cure per non perdere quell’unica entrata economica".

Un vero e proprio paradosso che può essere risolto soltanto con l’intervento della politica, un "segnale" che i lavoratori agili chiedono a gran voce: "Sono 9 mesi che va avanti questa situazione e che chiediamo un confronto. Vanno individuate le criticità per poi creare una norma ad hoc che eviti questa discriminazione. La soluzione ideale è che venisse trovata per ogni lavoratore fragile una mansione da svolgere in smart working, ma questo non sempre avviene. Per questo chiediamo delle tutele strutturali e un provvedimento retroattivo che consideri anche le assenze nel periodo tra il 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 come ricovero ospedaliero". Un grido d’allarme che in un silenzio assordante, che merita di essere ascoltato, perché nessuno sia più costretto a scegliere tra salute e lavoro.