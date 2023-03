"Ho un lavoro ma nessuno mi affitta una casa: finirò per strada con tre figli"

È in Italia da più di 30 anni e nonostante abbia un lavoro regolare non riesce a trovare una casa in affitto. La storia arriva da Parma dove Ahmed, di origine tunisina, vive con la sua famiglia, la moglie e tre figli. Al momento sono ospiti in un residence, ma da mercoledì 15 marzo potrebbero finire per strada. Senza più un tetto sulla testa. "Siamo stati dall'assistente sociale, abbiamo fatto una riunione con l'assessore del comune, ma mi è stato detto che non ci sono appartamenti a disposizione" racconta l'uomo nel video realizzato da Lorenzo Melegari ed Erika Mordazzi per la Rete Diritti in Casa, un collettivo che porta avanti la lotta per il diritto alla casa a Parma.

Ahmed non chiede un aiuto economico, vorrebbe solo una casa in affitto visto che ha dovuto lasciare quella in cui abitava perché oggetto di ristrutturazione. "Non sono ancora riuscito trovarla", afferma sconsolato. "Cosa mi rispondono? Uno dice di non volere stranieri, un altro di voler affittare solo a due persone. Oppure mi chiedono qual è il mio stipendio. Ho avuto tante promesse: 'Ti facciamo sapere al più presto', ma quando chiamo mi dicono che l'appartamento non è più disponibile".

E dire che Ahmed ha un lavoro fisso (in una ditta di costruzioni) ed è in Italia dal 1990. "Ho sempre pagato tutto, non ho mai avuto problemi" racconta. "Cosa faremo da mercoledì? Non ne ho idea, prenderemo la nostra roba e se non troviamo nulla resteremo senza casa".

A Parma "il mercato degli affitti è anche questo", commentano dalla Rete Diritti in Casa snocciolando i dati di Confedilizia: 15.000 case vuote solo in città, 70.000 con anche la provincia. Eppure, spiegano dall'associazione, ci sono "famiglie in strada".