Perché è stata oscurata la pagina "Le più belle frasi di Osho"

Per qualche ora Facebook ha bannato "Le più belle frasi di Osho", allarmando subito i followers della pagina satirica italiana.

Quella di Federico Palmaroli - questo il nome del fondatore, romano doc, intervistato qualche tempo fa da RomaToday - è tra le pagine di satira italiana più seguite degli ultimi anni. Continue condivisioni, continue citazioni comiche con cui Palmaroli narra la politica nazionale e internazionale, la cronaca, i fatti di costume.

Le ultime "vignette" sono tutte dedicate alla crisi di governo in atto. L'ultimissima è di poche ore fa, nella quale Mattarella dice a Conte: "Te manca Don Matteo poi l'hai fatti fori tutti".

Perché "Le più belle frasi di Osho" è stata oscurata

Il motivo dell'oscuramento nella mattinata della apprezzata pagina social è stato chiarito qualche minuto fa direttamente da Osho:

"Intanto ringrazio tutti per la solidarietà. Siete la mia artiglieria - si legge sulla pagina Facebook tornata visibile - Quanto ai motivi della chiusura temporanea della pagina, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, vi informo che non è stata provocata da quelli, anche perchè la mia satira non è mai stata né violenta né offensiva. Semplicemente m’ero scordato de pagà ‘na bolletta. Scherzi a parte - prosegue Palmaroli - c’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di facebook, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto. Comunque pe sicurezza il libro compratevelo…’n se sa mai".