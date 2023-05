La legge per abbattere i lupi: "È arrivato il momento di proteggere gli esseri umani"

Non solo orsi. Dopo la contestata proposta di abbattere l’orsa Jj4 accusata di aver aggredito e ucciso il runner Andrea Papi in Trentino, c'è chi sposta l'attenzione sui lupi. Philipp Achammer, segretario del Südtiroler Volkspartei nella provincia di Bolzano (Svp) annuncia una legge provinciale ad hoc per l'abbattimento. "Non si tratta più - spiega - solo della protezione degli animali da allevamento, ma dopo il tragico fatto in Trentino anche della protezione degli esseri umani".

"Dobbiamo agire, dato che le iniziative intraprese a livello romano non porteranno a breve a un risultato – dice Achammer -. Serve una legge provinciale che fissi in modo dettagliato i vari passaggi necessari affinché diventi possibile il prelievo degli animali problematici. Non ci sono alternative".

Secondo i dati resi disponibili sul sito della Provincia di Bolzano "si può ipotizzare un numero minimo di oltre 30 individui in Alto Adige. Nel 2021, i danni causati dagli attacchi dei lupi al bestiame sono stati compensati con un importo di 54.200 euro".

La legge per l'abbattimento dei lupi, al momento è stata discussa dalla direzione della Svp, ma sarà presentata in Consiglio provinciale. Achammer spiega che a Bolzano c'è una legge sull’abbattimento dei lupi, ma non può essere applicata per la mancanza del parere dell’Ispra. "La nuova legge – spiega il segretario della Svp – deve prevedere scadenze più chiare".