La nuova legge antipirateria online: "In 30 minuti ti staccano internet"

L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la pirateria online, ovvero il disegno di legge numero 621, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Il testo nato per contrastare la diffusione online di eventi sportivi - partite del campionato di Serie A fra tutti - è stato ampliato coinvolgendo i settori dell'audiovisivo, del cinema, della musica, dell'editoria. Ora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare ai provider internet di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente e che il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio o indirizzo IP sia tassativo.

Più nel dettaglio l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. L'Agcom può adottare a tal fine un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili. Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il suddetto provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione.

Ricevuta la notifica, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e comunque entro 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati.

Una norma anti pezzotto insomma che potrebbe cambiare il mondo della pirateria online come lo conosciamo. Arrivano inoltre le maxi multe da 2mila e fino a 15mila euro per chi diffonde opere cinematografiche, audiovisive o editoriali a scopo di lucro. Il procedimento penale può inoltre comportare una punizione con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Pertanto la legge autorizza l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'intero delle sale destinate al pubblico per impedire che vengano ripresi spettacoli e poi riprodotti illegalmente.