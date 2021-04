La proposta di legge per vietare i telefonini ai minori di 12 anni

Una stretta sull'uso dei telefoni cellulari approda in Parlamento con una proposta di legge presentata alla Camera che vuole restringere la possibilità di utilizzare gli apparati elettronici ai minori.

Il tema è disciplinare l'impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza da parte dei minori di dodici anni e introdurre il divieto dell'uso di telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La proposta di legge, firmata da alcuni esponenti ex M5s, tra cui l'ex ministro dell'istruzione Fioramonti, prevede tra l'altro multe da 300 a 1500 euro a quei genitori che consentono ai propri figli non ancora dodicenni di navigare online e di utilizzare smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale senza accompagnamento e presidio educativo".

Secondo l'ex responsabile del ministero dell'istruzione, l'uso continuativo dei telefoni cellulari sarebbe collegabile ad una maggiore difficoltà di apprendimento, ma anche di ritardi nello sviluppo del linguaggio, perdita della concentrazione, aggressività ingiustificata, alterazioni dell'umore, disturbi del sonno, dipendenza".

"Sono solo alcuni degli effetti che eminenti studiosi hanno riscontrato dopo aver verificato le conseguenze che l'uso continuato di telefoni cellulari e di altri apparecchi radiomobili provocherebbe nei bambini e negli adolescenti", si legge nella premessa della proposta di legge. I sottoscrittori della proposta citano uno studio dell'Istituto superiore di sanità che il 7 agosto 2019 evidenziava gli effetti di un uso prolungato del telefono cellulare da parte dei bambini.

Un allarme che risuona in Italia oggi primo Paese in Europa per l'uso di telefoni cellulari sopratutto tra i più giovani. In Belgio, in Irlanda e negli Stati Uniti d'America sono state già avviate campagne volte a sensibilizzare la popolazione sull'argomento o hanno presentato progetti di legge per vietare la vendita di smartphone a minori di quattordici anni. In Francia con la legge del 3 agosto 2018 si è disposto che gli studenti non debbano "usare il telefono radiomobile durante qualsiasi attività di insegnamento e nei luoghi previsti dal regolamento interno".

"Assolutamente deleteria è, poi, la tendenza di molti genitori che - si legge nella pdl - permettono ai propri figli minorenni di portare con sé a letto smartphone, videogiochi e tablet perché convinti che possano conciliare il sonno".

La proposta di legge non vuole essere "una crociata contro la tecnologia" ma un'arma per limitare "l'utilizzo dei device elettronici da parte dei più piccoli ed evitare che questi ultimi, un domani, siano costretti a convivere con una serie di patologie causata proprio dall'uso ripetuto e sregolato di dispositivi digitali".

Gli otto articolo del Pdl introdurrebbero - se approvati - il divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale nei primi tre anni di vita.

Successivamente l'utilizzo degli strumenti "a radiofrequenza" verrebbe consentito esclusivamente sotto la supervisione di un genitore e con un limite orario di utilizzo: non più di un'ora al giorno nella fascia di età da quattro a sei anni; utilizzo non superiore a tre ore giornaliere nella fascia di età da sei a otto anni; un utilizzo non superiore a quattro ore giornaliere nella fascia di età da nove a dodici anni. Sarebbe inoltre vietato l'utilizzo del cellulare nelle scuole.

L'importo delle sanzioni "da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.500 euro" confluirebbe al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.