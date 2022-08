Stop alla strage di pulcini maschi

Approvata in via definitiva la legge in senato che ne vieta l'abbattimento. Una svolta storica contro una barbara pratica.

Entrerà in vigore nel 2026 la legge - approvata in questi giorni al Senato - che vieterà in Italia l'abbattimento dei pulcini maschi. Questa barbara e inumana pratica prevede oggi, l'abbattimento dei pulcini maschi, in quanto scarto dell'industria alimentare. I piccoli animali vengono tritati vivi e soffocati senza stordimento. In questo modo nel nostro Paese vengono uccisi tra i 25 e i 40 milioni di pulcini.