Torna la Lego Brick House: a gennaio tre nuove date d'apertura

Torna la Casa dei Mattoncini più famosi al mondo! Ad Arezzo Città del Natale aperture speciali straordinarie per la Casa Lego®. Dal 6 all’8 gennaio in piazza San Francescco nella meravigliosa Galleria d'Arte Contemporanea torna per tre date la grande Brick House con opere d’arte, creazioni, mosaici e grandi installazioni in stile. Tre piani di esposizioni e laboratori con oltre 30 creazioni Moc per un totale 2 milioni di mattoncini Lego.

Un percorso unico con artisti di grande richiamo nazionale che esporranno opere uniche, originali e di recente costruzione. Riproduzione di dipinti famosissimi come la Gioconda, l’Ultima Cena e la Notte Stellata di Van Gogh del famoso artista Marco Mezzina, passando per una speciale sezione dell’Italia in Miniatura con i monumenti italiani più belli e famosi: dalla Fontana di Trevi al Campanile di Giotto riprodotto con mattoncini Lego per un altezza di 3 metri e 10, ideati da Luca Petraglia. E poi la Mole Antonelliana, il Duomo di Milano, l’Altare della Patria e la Torre di Pisa.

Un’iniziativa natalizia in stile Lego dove si potranno ammirare anche i caratteristici paesaggi di Natale: uno in particolare sarà presente con oltre 400.000 mattoncini dell’artista milanese Andrea Cortesi, vicino alla conquista del Guinness World Record per il più grande villaggio di Natale Lego mai realizzato prima. Ci saranno anche i capolavori dell’arte rivisitati in chiave Lego dall’artista romano Stefano Bolcato, con la sua mostra personale di Oli su tela. Da Magritte a Frida Kahlo, da Raffaello a Leonardo Da Vinci, Bolcato si ispira al mondo dell’arte rivisitando i suoi capolavori in chiave pop.

Dal 2015, dopo il murale in stile Lego dedicato a un quadro di Francesco Caroto del 1500, i mattoncini sono divenuti suoi inseparabili compagni. Non solo però opere d’arte rivisitate, tanti sono i personaggi di oggi e di ieri, da Maradona a Lady D, da Maria Montessori a Dante Alighieri, immortalati dall’artista in stile Lego. Opere d’arte uniche e speciali che saranno esposte sui tre piani della splendida Galleria d’Arte Contemporanea. Spazio anche alla fantasia e alla creatività con opere originali come l’Amerigo Vespucci, famoso veliero riprodotto dall’artista Luca Gaudenzi, la Moc Toweredge in stile Ninjago di Giuseppe Fraccalvieri, l’opera Lego Ideas The Adventures of Sherlock Holmes di Luigi Delcuratolo, le famosi Arti di Michelangelo con la Creazione di Adamo di Germana Boni. E poi l’astronave Truppe Terra e il galeoni dei soldati imperiali di Gianni Medori, le macchine d’epoca, da corsa e da pista di Alessandro Parrini.

All’ultimo piano della Casa Lego si potrà poi partecipare ai laboratori più creativi, dalla costruzione delle Minifigures al gioco libero da poter acquistare e portare a casa. E creare nello speciale muro di Natale le creazioni più fantasiose. Uno spazio della creatività e del gioco da visitare subito!

GIORNI DI APERTURA LEGO BRICK HOUSE

6-7-8 gennaio 2023, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17,45)

Costo biglietto: 6€ adulti e bambini - gratuito fino a 5 anni non compiuti Non occorre la prenotazione. I Ticket sono acquistabili direttamente nella biglietteria interna alla struttura.