Leonardo Apache: chi è il figlio di La Russa accusato di violenza sessuale

Leonardo Apache La Russa, il 19enne accusato di violenza sessuale da una sua compagna di liceo di 22 anni, è il terzo e più giovane figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Come suoi due fratelli, Geronimo e Lorenzo Cochis, anche Leonardo porta un nome che omaggia i nativi americani. Lorenzo Cochis e Leonardo Apache sono nati rispettivamente nel 1995 e nel 2004 e sono figli di Laura De Cicco, l'attuale moglie di La Russa. Geronimo, invece, è nato nel 1980 da una precedente relazione del presidente del Senato con Marika Cattare.

Dopo il liceo, Leonardo Apache si è trasferito a Londra per studiare. Oltre a quello italiano e "indiano", il giovanissimo La Russa ha anche un nome d'arte, "Larus", perché il ragazzo è (o quantomeno è stato) un aspirante rapper. Nel 2019 ha pubblicato sul suo canale YouTube un video insieme a un altro trapper di nome "Apo Way" con la canzone "Sottavalutati", in cui, con le movenze tipiche della trap, viene ripreso per strada mentre rappa frasi come "sono tutto fatto, sono tutto matto, ma ti fotto pure senza storie".

Un testo che all'epoca ha fatto infuriare il padre Ignazio, il quale, intervistato da Radio Capital sui testi espliciti riguardanti droghe e offese alle donne, aveva affermato: "Tranquilli, non è fatto, il concetto di fatto ha un significato diverso. Comunque, i padri sono sempre gli ultimi a saperlo. Se lo acchiappo con la droga lo ammazzo". E ancora: "Lui mi ha detto che se in queste canzoni non ci si mette le parolacce non hanno senso. Gli ho chiesto: perché? Lui mi ha risposto: papà, non sai un cazzo dei rapper. Ma io sono un liberale. Ho le mie idee e non voglio imporle a nessuno, neanche a mio figlio". "Larus" ha avuto anche una disputa sui social con Fedez: in passato i due hanno litigato pubblicamente a colpi di storie su Instagram, poi cancellate.

Tornando a oggi, ad accusare Leonardo Apache La Russa di violenza sessuale è una ragazza di 22 anni. I presunti abusi sarebbero avvenuti dopo una serata in una discoteca di Milano, lo scorso 18 maggio. La giovane, ex compagna di scuola del ragazzo, avrebbe riferito agli inquirenti di averlo incontrato nel locale, di avere bevuto qualcosa insieme e poi essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto del 19enne.

Il presidente del Senato ha diffuso una nota in cui difende il figlio. "Dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Sicura è la forte reprimenda per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato", ha detto La Russa senior. Le sue parole hanno acceso ancora di più la polemica.