Lo struggente racconto del marito della psichiatra uccisa a Pisa: "Ecco perché Barbara era un gigante"

"Eri piccina, e’ vero, ma in realta’ un vero gigante". A pochi giorni dal dramma di Barbara Capovani, la psichiatra di Pisa aggredita da un suo ex- paziente all'uscita dal lavoro e deceduta dopo giorni di agonia, il marito Michele Bellandi sceglie i social per dedicare un ultimo, struggente ricordo alla compagna di una vita. Un post Facebook che sa anche di testamento e di testimonianza di un impegno che ha caratterizzato l'intera vita della dottoressa.

Una lettera che si apre con il ricordo e la difficoltà di riassumere un'esistenza caratterizzata dall'empatia: "Amore mio non so neanche da dove iniziare, come fare a dire delle cose che possano renderti giustizia, che possano far, se non capire, almeno intuire chi era Barbara. La poliedricità della tua personalità, le sue infinite sfaccetature e allo stesso tempo la tua gentile semplicità che ti rendeva accessibile ed aperta a tutti, senza eccezioni".

Ma soprattutto la testimonianza di una professionalità e di una vocazione per la medicina e la psichiatria che hanno sempre guidato il suo cammino e reso il suo percorso come esemplare: "Non facevi il medico, eri nata medico : a 6 anni avevi deciso che avresti fatto la psichiatra e cosi e’ stato. La tua era una missione in cui hai sempre dato tutta te stessa. Non ti interessava la gloria personale, i soldi, rifuggivi l’apparire sui giornali. Eri pura sostanza, eri il fare verso l’apparire, avevi mille idee e una capacita’ di risolvere i problemi ineguagliabile. Cio’ che ti guidava, come mi dicevi spesso, era “fare la cosa giusta, se cerchi di fare la cosa giusta tutto diventa piu’ semplice". Un approccio che veniva integrato e arricchito da un rigore scientifico e razionale, condito costantemente di filosofia e statistica per ricalibrare e contestualizzare emozioni e vissuti.

E quella vocazione nella vita quotidiana si trasformava in profonda empatia verso l'altro e capacità di ascolto fuori dal comune: "Entravi in punta di piedi nella vita degli altri e gliela cambiavi per sempre, come per magia, in un istante: la tua curiosita’, la tua’ intelligenza. Il tuo coraggio ed il tuo intuito, la tua voglia di aiutare ti rendevano in grado di capire le situazioni e trovare soluzioni sempre e per tutti. Cosi in un attimo diventavi un punto di riferimento, e quelle persone che fino a poco prima non ti consocevano, improvvisamente non potevamo piu’ fare a meno di te. E’ buffo, per tanti anni hai lavorato al dipartimento delle dipendenze: ma nessuna droga ne dava di piu’ della tua presenza. Persino per i tuoi amati cani, sempre ipnotizzati dal tuo sguardo profondo e penetrante".

Il post si chiude con lo struggente ricordo di un'esistenza e di una convivenza violate per sempre: Ci dicevamo spesso che da soli saremmo stati due “disgraziati” ma che insieme eravamo invincibili. Spero di trovare la forza per continuare ad esserlo anche senza di te al mio fianco, soprattutto per prendermi cura di ciò che era la tua preoccupazione piu’ grande: “I tuoi bambini”. Grazie per avermi accettato incondizionatamente, cosi come sono, ben conscia di tutti i miei difetti; grazie per tutto quello che mi hai insegnato e per aver lasciato a me e a tutti noi un esempio indelebile. Amore mio tu sarai qui, con noi, per sempre".