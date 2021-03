La pagina di auguri di Pier Silvio a Silvio Berlusconi per la Festa del Papà

Il secondogenito del fondatore di Mediaset e di Forza Italia ha deciso di utilizzare una pagina di pubblicità su due giornali per far arrivare al padre i suoi auguri

Una sorpresa che non è passata inosservata. "Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l'imprenditore, il Milan, la politica...". Inizia così la pagina su alcuni quotidiani di oggi. Un avviso a pagamento a tutta pagina, a firma semplicemente di Pier Silvio, dedicato a Silvio Berlusconi, in occasione della Festa del papà. "Ma io so che sei unico - prosegue l'avviso - anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte".

Il secondogenito del fondatore di Mediaset e di Forza Italia ha deciso di utilizzare una pagina di pubblicità sul «Corriere della Sera» e su «Il Giornale» per far arrivare al padre i suoi auguri. Silvio Berlusconi, che a settembre compirà 85 anni, ha cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Pier Silvio, 52 anni, è vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, e presidente e ad di Rti.

La lettera di auguri di Pier Silvio Berlusconi: "Sei un grande papà"