Leva obbligatoria per i giovani tra i 18 e i 26 anni: cosa prevede la proposta della Lega

La Lega punta a reintrodurre la leva militare obbligatoria in Italia. Dopo annunci e passi indietro, alla fine è stato presentato alla Camera un disegno di legge: "Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina". Il testo - firmato dal leghista Eugenio Zoffili, membro della commissione Difesa - era stato annunciato da Matteo Salvini durante l'adunata degli Alpini dello scorso 12 maggio. La leva obbligatoria, secondo il ministro dei Trasporti, rappresenterebbe "una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi".

L'idea era sembrata però poco apprezzata dal ministro interessato, Guido Crosetto: "Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola. Le forze armate servono per fare professionisti, che difendono le istituzioni e la pace", ha recentemente commentato aggiungendo che "il servizio civile universale non è una cosa che riguarda le forze armate".

Cosa prevede

Il testo firmato da Zoffilli prevede infatti la possibilità di un doppio percorso. La leva sarebbe obbligatoria per la durata di 6 mesi per i giovani tra i 18 e i 26 anni, sia ragazzi che ragazze. Le opzioni sarebbero due: una formazione militare o un impiego di tipo civile.

"A coloro che opteranno per l’ambito militare «sarà assicurata la formazione militare in vista del loro impiego sul territorio nazionale", spiega Zoffilli. I giovani che sceglieranno il servizio civile saranno invece "preparati a svolgere funzioni di concorso alla tutela del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Paese". Con la possibilità "di inserirsi nel sistema nazionale della Protezione civile e del soccorso pubblico e di collaborare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco". "Una proposta che farà bene ai nostri giovani", sintetizza il leghista.