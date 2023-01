Le mail di Libero e Virgilio tornano online

Buone notizie per gli utenti con un account Libero Mail o Virgilio: dopo quattro giorni di blackout è stato avviato il ripristino del servizio di posta elettronica. Come annunciato in una nota da Italiaonline, che gestisce i due provider, le caselle non torneranno disponibili tutte subito, ma il processo avverrà in maniera graduale: "È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità":

Italiaonline: "Avviato il ripristino di Libero Mail e Virgilio"

"È stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base - si legge nella nota di Italiaonline - Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive. I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti. I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema".

Cosa è successo alle mail di Libero e Virgilio?

Nella giornata di ieri, mercoledì 25 gennaio, Italiaonline aveva pubblicato una nota in cui cercava di fare chiarezza sul disservizio: "Nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso". Il problema con gli account di posta elettronica di Libero e Virgilio ha coinvolto milioni di italiani. Secondo gli ultimi dati disponibili, sono circa 9 milioni gli italiani che hanno creato un account con i servizi di Italiaonline.