Libero e Virgilio down, email fuori uso: non si accede alla posta elettronica

Dalla sera di domenica 22 gennaio, milioni di persone non riescono ad accedere alle loro caselle Virgilio mail e Libero mail: non funzionano. Inevitabili i disagi per tanti utenti, soprattutto per coloro che usano la posta elettronica per motivi di lavoro.

Libero si è limitata a pubblicare una schermata con un messaggio di scuse. Sono al lavoro affinché le caselle di posta siano accessibili a breve. Ma non ci sono dettagli sulla tempistica. Nel momento in cui scriviamo, il servizio non è ancora stato ripristinato.