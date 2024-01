Al via da oggi le iscrizioni al liceo del Made in Italy

Oggi, 23 gennaio, è il giorno "x". Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo liceo del Made in Italy per il prossimo anno scolastico.

Sono in totale 92 i licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale. Nel dettaglio, 17 saranno attivati in Sicilia, 12 in Lombardia e nel Lazio, 9 in Puglia, 8 nelle Marche e in Calabria, 6 in Abruzzo, 5 in Toscana, 3 in Liguria, Piemonte e Veneto, 2 in Molise e uno in Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Umbria. L'elenco non comprende le 22 scuole per cui la Regione Campania non ha ancora autorizzato l'avvio del liceo del Made in Italy. Nel resto d'Italia, sono 6 gli istituti scolastici che, pur avendo presentato domanda, non erano in possesso dei requisiti.

La legge per la nascita del liceo del Made in Italy è stata approvata a fine dicembre. Il liceo del Made in Italy era attivabile solo dai licei delle Scienze umane in sostituzione dell'opzione economico-sociale. Non poteva essere una nuova voce di spesa per lo Stato e doveva quindi sostituire un percorso di studi già esistente. Le iscrizioni sono state aperte anche se mancano informazioni precise sull'organizzazione del nuovo indirizzo, che verranno rese note nelle prossime settimane. Nonostante il numero non alto di adesioni, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è ottimista. "Si tratta - dice - di un risultato importante, considerati i tempi stretti a disposizione delle scuole per avanzare le loro candidature e completare l'iter di autorizzazione. Il nuovo liceo arricchirà l'offerta della nostra scuola superiore, dando quelle risposte formative che il sistema paese richiede".

Iscrizioni a scuola, cosa fare

Le iscrizioni (già aperte per gli altri indirizzi) si fanno interamente sulla nuova piattaforma Unica. Si deve essere in possesso di un'identità digitale: Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIdas (electronic IDentification Authentication and Signature).

Si può presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni studente, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico.2024/2025. La piattaforma consente di seguire in tempo reale, con un avviso attraverso posta elettronica e tramite l'app IO, le variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso.