Al liceo gli studenti devono coprire con il nastro adesivo i jeans strappati

Niente più jeans strappati per gli alunni del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Monterusciello, una frazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli. E per i giovani che si ostinano a indossarli, i buchi verranno coperti con del nastro adesivo. È la decisione della nuova dirigente scolastica, arrivata lo scorso settembre, che ha introdotto nuove regole improntate al decoro nell’abbigliamento degli studenti. Niente pantaloncini, t-shirt e minigonne in classe così come non sono ammessi i pantaloni strappati.

Cosa è successo

Il caso è diventato virale sui social, dopo che un papà di uno studente ha pubblicato alcune foto sulla sua pagina Facebook, suscitando la reazione di tanti altri genitori.

Due studenti si sarebbero presentanti all'assemblea di istituto con i jeans strappati, per sfidare il provvedimento della preside. I due ragazzi, però, sarebbero stati redarguiti da un docente, che li ha invitati a coprire con del nastro adesivo i buchi. Il provvedimento, ha però spiegato la preside a Il Mattino, sarebbe stato assunto da un docente senza informare nessuno, e sarebbe stato motivato dalla buona intenzione di evitare agli studenti di incorrere in sanzioni disciplinari.