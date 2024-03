Liliana Segre sulla strage di Gaza: "Si usa la parola genocidio per tutto". Selvaggia Lucarelli risponde

È bufera dopo le parole di Liliana Segre sulla strage di Gaza. La senatrice a vita, sopravvissuta all'Olocausto, ha commentato sulle pagine del Corriere quanto sta accadendo in Palestina e la condanna unanime che sta arrivando da più parti del mondo nei confronti di Israele, che nella sua lotta ad Hamas ha ucciso - ad oggi - oltre 30 mila civili.

"La parola genocidio adesso viene usata per parlare di qualunque cosa, di qualunque guerra, di qualunque battaglia, di qualunque presa di posizione" ha detto, rispondendo a chi sta parlando di questa tragedia come un "genocidio", appunto, e aggiungendo: "Io l'ho conosciuta e per miracolo mi ha risparmiata". A condividere sui social le parole della Segre, replicando con fermezza, è Selvaggia Lucarelli: "Un milione e mezzo di persone imprigionate in un luogo da cui non possono uscire, in cui vengono bombardate, a cui si spara pure mentre cercano di procurarsi del cibo - scrive - Persone che stanno morendo anche di fame e malattia, soprattutto i bambini. Persone che bevono l'acqua del mare e delle pozzanghere, che stanno mangiando pure il cibo destinato agli animali. Ci suggerisca lei un nome per quello che sta succedendo a Gaza visto che si usa la parola 'genocidio' per tutto". La giornalista incalza dopo una precisa risposta della senatrice, che ha detto ancora: "È una cosa talmente dolorosa che, francamente, spero ogni giorno che finisca". "Genocidio no, ma allora troviamo un altro termine signora Segre - insiste Selvaggia Lucarelli - Perché una 'cosa' mi sembra un po' pochino".

Il botta e risposta social

La vicenda si è allargata a macchia d'olio sui social, dove in molti sono della stessa opinione della Lucarelli ma altrettanti sostengono Liliana Segre. Il giornalista Maurizio Caverzan non fa sconti alla collega: "Dai, fai le pulci sull'uso della parola 'cosa' a una donna di 93 anni. È davvero così grave 'cosa'? Comunque, ti può andare 'esperienza'? Esperienza dolorosa... Promosso?". Selvaggia Lucarelli risponde per le rime: "Beh sì, 4 mesi sotto le bombe, un paese raso al suolo, civili senza più un tetto e ridotti alla fame, 31000 morti di cui il 70% donne e bambini è effettivamente un'esperienza. Anzi, un'experience, tipo l'aperitivo in elicottero sul ghiacciaio".