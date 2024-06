Lilli Gruber: "Il piacere femminile nel porno non è considerato. Ragazze, riprendetevi il sesso reale"

Negli ultimi anni il femminismo è tornato nel dibattito pubblico, soprattutto tra le generazioni più giovani. Eppure c'è un settore, ovvero la pornografia, che è rimasto indietro, ancorato a stereotipi perlopiù maschilisti e misogini, spesso violenti. È la denuncia di Lilli Gruber, che nel libro "Non farti fottere" si rivolge direttamente agli adolescenti di oggi, invitandoli a non lasciarsi ingannare dai modelli perpetrati dal porno online, "capaci di riportare a dinamiche di sottomissione femminile e sfruttamento dei corpi". Un appello dovuto: in un Paese come l'Italia, dove l'educazione sessuale manca, giovani e meno giovani stanno infatti imparando il sesso proprio dalle piattaforme gratuite, col primo accesso che avviene in media attorno ai 12 anni.

Il cortocircuito è chiaro: la pornografia, nata per "mettere un po' di pepe alle vite degli adulti", sta in realtà trasmettendo modelli di comportamento sbagliati ai ragazzi, ancora privi degli strumenti per elaborarli. Nella maggior parte dei video di porno gratuito, spiega infatti Gruber, "il piacere delle donne non è contemplato", anzi. "Il corpo femminile, ridotto ai suoi orifizi, viene sfruttato solo come ricettacolo del piacere dell'uomo". "Alle dominate" prosegue "si richiede però che esprimano soddisfazione nei confronti del dominatore con appropriati gemiti e sospiri. Spesso, ma non sempre: anche la sofferenza, la violenza, la vittima presa contro la sua volontà e ferita sono opzioni diffuse. Siamo in un mondo di corpi interscambiabili e senza valore, compresi quelli maschili". Siamo nel mondo della sensazionalizzazione del sesso, quella che serve per massimizzare i profitti delle produzioni, e che dunque accelera sugli stereotipi: anche gli uomini, a loro volta, sono infatti chiamati a funzioni stereotipate di forza, possibili in video solo grazie a iniezioni di sostanze dopanti.

Nessuno però si prende la briga di spiegare ai ragazzi che quello non è il sesso vero. Anzi, per citare un altro passaggio emblematico del libro, quello in cui Gruber riporta le dichiazioni di Rocco Siffredi, "ormai molti registi porno hanno smesso di preoccuparsi del benessere delle attrici. Per esempio, la donna soffre per una tripla penetrazione anale? Le si fa una punturina per anestetizzare. Non ci si rende conto che così quello che si anestetizza è la coscienza dei nostri giovani".

Eppure troppi genitori sono ancora contrari all'educazione sessuale.

"La trappola cognitiva in cui cadono molti genitori è di pensare che se i loro figli non ricevono un’educazione sessuale “non impareranno porcherie”. Sbagliato: le porcherie, purtroppo, bambini e ragazzi se le ritrovano comunque nel cellulare; in compenso, senza educazione sessuale, non sono in grado di capirle, le porcherie. Non sanno come gestirle, come difendersi".

Un paese da prendere come modello?

"Praticamente tutti. È questo che fa riflettere: siamo rimasti in sei in Europa a non avere l’educazione sessuale a scuola: con noi Ungheria, Bulgaria, Cipro, Lituania e Polonia. Per entrare nel gruppo dei primi della classe basta copiare, e in questo caso non è vietato: prendiamo le esperienze migliori di chi c’è arrivato prima di noi, e mettiamoci in pari col programma".

Tra le parti più interessanti del libro, c'è il racconto di backstage dell'industria pornografica. Interi palazzi in cui vengono girate compulsivamente brevi scene utili a nutrire le fameliche piattaforme gratuite. Un'industria fatta di precarietà, che in alcuni punti si interseca col traffico di persone.

"Il sistema delle multinazionali del porno gratuito online sfrutta le persone in vari modi. Uno noto, e illegale, è il traffico di esseri umani costretti poi a recitare nei video hard. Ma ci sono altre sfumature, altrettanto inquietanti".

Nel libro racconta dell’inchiesta sul "French Bukkake".

"“Bukkake” è il termine che indica l’eiaculazione di gruppo sul viso o sul corpo di una donna. L’inchiesta ha svelato una grande truffa ai danni di ragazze in difficoltà economiche che venivano irretite, violentate, costrette a girare film porno e poi ricattate. Ma io considero tra le vittime anche le tante che si illudono di poter trovare una vita migliore in questo settore e si ritrovano dopo tre mesi usate e gettate da un sistema che chiede continuamente “carne fresca”".

Intanto le ragazze di oggi imparano il sesso attraverso la pornografia. Ovvero attraverso equivoci, bugie, negazioni. Che cosa consiglia loro?

"Di spegnere il video e accendere i polpastrelli, il naso, la lingua e le orecchie. Tutti i sensi che non sono la vista. Bisogna riappropriarsi innanzitutto del proprio corpo, espropriato dalle dinamiche ansiogene dei social e dalle aspettative dell’estetica mainstream. Per questo dico: ragazze, firmate la vostra dichiarazione d’indipendenza dal porno e prendetevi tutto: i cinque sensi per intero, e tutta la ricchezza dell’esperienza sessuale con l’altro o con l’altra".

Nel frattempo è nata anche una pornografia etica e femminista. Parliamo ad esempio di registe come Erika Lust. Che ne pensa?

"La trovo ammirevole, purtroppo si tratta di prodotti di nicchia. Benissimo Erika Lust e registe, registi, attrici, attori che si impegnano per fare un porno di qualità, rispettoso della diversità, che garantisca chi ci lavora, che non diffonda stereotipi negativi e persino educativo. Ma questi professionisti non possono contrastare la concorrenza del porno gratuito online: prodotto da multinazionali potentissime, ricco grazie allo sfruttamento e alla pirateria, a volte anche fuorilegge. Regolamentare questo campo vasto e poco trasparente è necessario anche per tutelare e far emergere i professionisti onesti e le produzioni di qualità".

Quale dovrebbe essere la reale funzione del porno, allora?

"Potrebbe esistere una funzione educativa della pornografia, usata per spiegare le vie del piacere. Ma fondamentalmente, e per come va il mercato, si tratta perlopiù di una forma di intrattenimento per adulti. La sua funzione sociale può essere al massimo, come mi ha detto Roberto D’Agostino, quella di risollevare il morale quando la Roma ha perso la partita".

Intanto l'AgCom propone di vietare l'accesso del porno ai minori, attraverso un sistema di verifica dell'età. Molti ritengono la scelta non percorribile, sollevando problemi di privacy.

"È una scelta percorribile e viene percorsa, per esempio in diversi Stati americani. Purtroppo non funziona, finché ci saranno luoghi in cui NON è introdotta, perché basta una VPN (ovvero una rete privata criptata, ndr) per effettuare l’accesso da un Paese “verification-free”".

Eppure le proibizioni, con i ragazzi, difficilmente funzionano. Come scrive lei stessa.

"Non bisogna infatti demonizzare il porno. Fa parte delle nostre vite, c’è sempre stato. Bisogna invece parlarne, per dare a tutti e specialmente ai più giovani gli anticorpi contro le distorsioni".

La retorica del guadagno facile sta spingendo i più giovani, anche giovanissimi, a mitizzare Onlyfans. Molte ragazze ne parlano come di una scelta di autodeterminazione femminista, capace di legittimare la professione di sex worker. È d'accordo?

"Simone De Beauvoir ha scritto: “Una donna libera è l’assoluto contrario di una donna leggera”. Un motto da ricordare alle ragazze di OnlyFans che sognano l’emancipazione o si dichiarano femministe".

Ci spieghi.

"Non c’è niente di particolarmente femminista in questa scelta, di per sé, e pochissimo di paritario, visto che su OnlyFans compaiono perlopiù femmine che vendono il proprio corpo ai maschi secondo codici stabiliti dal patriarcato. Al netto di esperienze particolari come quella di Sylvia Teresa Bataille che intervisto nel libro, la maggior parte rischia di scambiare per “autodeterminazione” la libertà di fare esattamente quello che i maschi vogliono da loro. Ma per le poche che ci guadagnano molti soldi, o almeno di che vivere, può trattarsi comunque di una scelta economicamente razionale: un mestiere. Solo che il guadagno mensile medio su OnlyFans è di 180 dollari e in questo caso, oltre a farvi fregare dal patriarcato, si stanno facendo sfruttare dal capitalismo. Ecco, ragazze: allora non sarete donne libere, ma solo donne leggere".

Altro pericolo per le donne, e non solo: il porno generato con intelligenza artificiale. Come difendersi?

"Purtroppo, l’unica forma di difesa è la denuncia, perché il deepfake è un reato assai facile: basta avere a disposizione una foto o un video della persona che si vuole colpire, e un buon software. Riflettiamo però sul fatto che forse bisognerebbe imparare, in generale, a tutelare la propria immagine. Per chi è in qualche modo una figura pubblica è difficile controllare la quantità di immagini di sé che circolano, ma per i privati cittadini sarebbe facile, basta evitare di mettere foto e video online, a disposizione della prima intelligenza artificiale che passa. Limitiamone la diffusione alle persone che conosciamo: certo non possiamo garantire che non sia proprio una di loro a tradirci, ma avremo meno possibilità di ritrovarci su Youporn senza saperlo".

Lei scrive che la sua generazione "si era illusa che sfondare i soffitti di cristallo li distruggesse definitivamente". E che invece oggi vede un "machismo di ritorno". In quali occasioni?

"Basti menzionare un “dettaglio”: abbiamo eletto la prima presidente del Consiglio donna, e lei come prima cosa ha stabilito che voleva farsi chiamare “il” presidente del Consiglio, come se solo il maschile conferisse autorità. Pur con una donna al governo, nulla si è mosso in fatto di parità salariale, congedo di paternità obbligatorio, sostegno all’occupazione femminile. In compenso è risalita l’Iva su assorbenti e pannolini e abbiamo introdotto i Pro-Vita nei consultori, per fare la predica alle donne che vogliono esercitare il loro sacrosanto diritto a interrompere la gravidanza. Non mi sembra si possano definire passi avanti".

Il femminismo è tornato tra le più giovani, complici anche i dibattiti sui social (spesso sfociati, purtroppo, in posizionamenti di convenienza). Ma le ragazze di oggi sono davvero più vicine alla "tolleranza zero"?

"Credo che le giovanissime siano giustamente agguerrite e mi fa piacere veder tornare nel dibattito della loro generazione temi civili importanti. L’unico rischio, ma non solo per loro, è che la velocità della comunicazione attuale mantenga il dibattito al “livello social” di approfondimento, dunque alla superficie, perché questo espone alla possibilità di essere manipolati".

Cosa consiglia loro?

"Bisogna studiare: indagare quali processi economici sono veramente alle basi dei problemi, quali percorsi storici li hanno portati fino a noi. Imparare dalle grandi figure che ci hanno preceduto, dalle loro idee, anche attraverso la patina del tempo. Viaggiare cercando di capire veramente la profondità delle altre culture. Insomma: meno slogan e più materialismo dialettico, anche se è fuori moda".

Il piacere femminile è da sempre negato, da società e religioni, dal cristianesimo all'Islam. La pornografia non ha fatto altro che assecondare questo approccio. Perché fa tanta paura?

"Ci sono mille motivi e mille sfumature culturali, religiose, psicologiche nel concetto di piacere, quindi mille risposte possibili. Ma proviamo ad andare al nocciolo duro della questione. Facendo sesso ci si riproduce. La maggior parte delle società del pianeta sono state, attraverso i secoli, dominate da uomini e hanno costruito schemi sociali, economici e politici a misura di maschio. Una donna che fa sesso per dovere, con le persone e nei modi approvati dalla società, è un organo riproduttivo controllabile. Una donna che fa sesso per piacere, come, quando e con chi le pare, è un organo riproduttivo non controllabile. Il secondo tipo di donna mette in pericolo gli schemi sociali, economici e politici stabiliti dagli uomini. Cosa che agli uomini non piace, e fa paura".

A volte il femminismo sfocia appunto nel pink washing. Un anno fa Alexandra Kekesi è stata la prima donna chiamata alla direzione di Pornhub, proprio nel momento in cui la piattaforma si è dovuta rifare il look a seguito di scandali. Nel frattempo, è cambiato qualcosa?

"Se qualcosa è cambiato, non è certo per la nomina di una figura femminile scelta per offrire al mondo un’immagine rassicurante, ma perché i media e la magistratura hanno finalmente acceso la luce dei loro riflettori sui lati più oscuri di questo settore. Per esempio, quando Pornhub è stato “ripulito” da tanti video pedopornografici non è certo stato per l’intervento della Fata Turchina, ma grazie a Nicholas Kristof, un giornalista statunitense che nel 2020, con il suo articolo I bambini di Pornhub sul “New York Times”, ha denunciato la quantità di video pedopornografici presenti sul sito. A quel punto, banche e compagnie di carte di credito hanno cominciato a chiedersi se valesse la pena essere associate a un sito con questa nomea. E senza i pagamenti veloci, gli aggregatori pornografici non potrebbero sopravvivere. Portare alla luce le sacche di illegalità e colpire il portafoglio: sono questi i metodi per cambiare le cose. Un velo di trucco su un bel viso di donna è solo make-up".