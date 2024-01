Cosa succede dopo la direttiva di Salvini sul limite di 30 km/h in città

Con la direttiva già annunciata giorni fa e resa nota mercoledì, il ministero delle Infrastrutture guidato dal vicepremier Matteo Salvini ha messo nero su bianco i paletti a cui devono attenersi i primi cittadini per abbassare il limite di velocità a 30 km/h in città. I sindaci, almeno secondo il ministro, non potranno stabilire che il limite dei 30 vale sempre e comunque all'interno del perimetro. Tutt'altro. Le strade a 30 km/h saranno invece un'eccezione. Secondo la direttiva la circolazione stradale deve infatti essere regolata in ragione delle "precipue caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada".

Quando potrà essere introdotto il limite dei 30 km/h

Nel documento il Mit elenca le principali condizioni per abbassare il limite di velocità: assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso; anormali restringimenti delle sezioni stradali; ma anche pendenze elevate e "andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati".

Inoltre si potrà introdurre il limite dei 30 km/h se in una strada ci sono molte uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, nonché se nelle vicinanze ci sono asili, scuole, parchi di gioco e simili. Infine, il limite di velocità potrà essere abbassato se le condizioni della strada non sono adeguate ("pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose").

La deroga al limite dei 50 km/h poi può essere motivata in base al tasso di incidentalità. "Nell'eventuale perimetro che circoscrive tutte le zone a velocità limitata contigue - si legge - deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h tale da garantire i collegamenti tra punti estremi di detto perimetro".

Incontro tra Salvini e Lepore, ora la palla passa all'Anci

Nella direttiva il ministero cita vari riferimenti normativi sostenendo di avere il potere di "modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada quando siano contrari alle proprie direttive (...)". Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, con cui Matteo Salvini aveva polemizzato giorni fa, stempera i toni. Ieri tra i due c'è stato un incontro che lo stesso Lepore ha definito positivo. Le incomprensioni, ha spiegato il primo cittadino, sono nate da "visioni diverse".

Il ministro, ha aggiunto Lepore, "ritiene sbagliato un piano complessivo che fissa il limite dei 30 km/h tutta la città e il mettere autovelox nelle strade a 30. Noi gli abbiamo spiegato che a Bologna non è così, perché le nostre ordinanze pongono dei 30 al 70% delle strade in città, mentre tante altre rimangono ai 50 km/h e ai 70, e i controlli non vengono effettuati con velox fissi senza polizia locale".

La palla passa ora all'Anci, ovvero l'associazione dei sindaci italiani, che nel giro di una settimana si riunirà insieme alle parti per suggellare definitivamente la direttiva. I toni del presidente Decaro sono concilianti. "Apprezziamo l’invito del ministro Salvini a confrontarci sul testo della sua direttiva e a condividere le scelte sui limiti di velocità nelle aree urbane" si legge in una nota pubblicata sul sito dell'Anci. Nota in cui Decaro auspica di trovare insieme al Mit "le soluzioni migliori". Insomma, i sindaci vogliono evitare uno scontro a carte bollate con il ministero.

Il Codacons pronto al ricorso

Cosa che invece non intende fare il Codacons che minaccia già il ricorso al Tar. Secondo l'associazione dei consumatori, il ministero dovrà fornire "gli elementi tecnici su cui si basa la nuova direttiva relativa ai limiti di velocità nei centri urbani".

Nella sua direttiva, si legge nella nota del Codacons, il ministero "afferma esplicitamente che i limiti di velocità, se eccessivamente ridotti, potrebbero risultare pregiudizievoli sotto il profilo ambientale, nonché dell'ordinata regolazione del traffico. Vogliamo capire sulla base di quali evidenze scientifiche il Mit sia giunto a tale conclusione su cui poggia l'intero provvedimento, anche in considerazione del fatto che gli studi fin qui emersi hanno evidenziato da un lato benefici ambientali legati ad una riduzione della velocità a 30 km/h, dall'altro nessun allungamento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti". Secondo l'associazione, al contrario, "è universalmente riconosciuto" che "una velocità massima inferiore favorisce un flusso di traffico più uniforme riducendo le emissioni inquinanti delle auto legate alle continue accelerazioni e decelerazioni".

Se il ministro Salvini "non fornirà le carte su cui basa la propria direttiva - si legge nella nota -, sarà inevitabile ricorrere al Tar del Lazio affinché verifichi la legittimità della decisione del Mit".