Oltre 8 milioni di italiani viaggiano già sotto i 30 km orari (ma i divieti non c'entrano)

La decisione del Comune di Bologna di limitare la velocità sulle strade urbane a 30 chilometri orari sta sollevando proteste e ha incontrato l'opposizione ferrea del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Eppure, già oggi i bolognesi, senza saperlo, viaggiano per lo più al di sotto di questo limite. E con loro anche gli automobilisti delle principali città italiane.

Colpa del traffico, chiaramente. Secondo il traffic index 2023 di TomTom, la società olandese che produce i famosi dispositivi di navigazione satellitare, a Bologna la velocità media per chi ha un mezzo motorizzato è di 32 chilometri orari nelle ore di punta. In media, per compiere un tragitto di 10 chilometri, un automobilista bolognese impiega 14 minuti e 50 secondi. E ogni anno trascorre 63 ore negli imbottigliamenti (solo nelle ore di punta): quasi tre giorni passati in mezzo al traffico.

Ma il capoluogo dell'Emilia-Romagna non è neppure il peggiore in Italia in quanto a problemi di viabilità urbana. Di gran lunga peggio va a chi usa l'auto per muoversi a Milano: 28 ore e 50 secondi in media per percorrere 10 chilometri, per una velocità media di 17 chilometri orari. Nel traffico dell'ora di punta, un milanese trascorre ben 137 ore all'anno, quasi 6 giorni. Stando al ranking di TomTom, Milano è la quarta città più congestionata al mondo, preceduta da Londra, Dublino e Toronto. E quasi a parimerito con Lima, capitale del Perù.

C'è poi Roma, al secondo posto in Italia e al dodicesimo su scala mondiale: qui la velocità media è 19 chilometri orari per 107 ore all'anno perse nel traffico dell'ora di punta. Seguono poi Torino (20 chilometri orari), Messina (21), Firenze (23), Palermo (25), Catania (26), Napoli (27) e Genova (29). A chiudere la top10 italiana c'è Reggio Calabria (30). In sostanza, oltre 8 milioni di italiani che vivono in queste città viaggiano già oggi sotto il limite dei 30 km orari. Ma forse non lo sanno.