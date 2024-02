Dopo il limite a 30 all'ora arriva quello a 10 km/h: il punto

Tra detrattori ed entusiasti, il limite di velocità a 30 chilometri orari continua ad essere sperimentato in vari centri italiani, mentre si susseguono le città che ne annunciano l'istituzione nei mesi a venire. A Bologna l'entrata in vigore del limite ha portato con sé un'ondata di polemiche divenendo un caso nazionale che ha visto in prima linea l'opposizione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Ma appena fuori dal clamore, ci sono sindaci che da anni sostengono la necessità di limiti stringenti sulla velocità allo scopo di stimolare una diversa viabilità cittadina. A Bari, i provvedimenti che animano il dibattito nazionale sono già in vigore da diversi anni: sono sette le zone 30 già presenti, ed altre cinque quelle pronte ad essere aggiunte nel corso del 2024.

"Sì a zone a 30 km orari, ma anche a 10 km orari all’interno delle nostre città", afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiana) al Corriere Tv.

"Dobbiamo tutelare quelli che il codice della strada definisce gli utenti deboli che sono i pedoni, i ciclisti e adesso anche chi utilizza la micromobilità elettrica", prosegue. La sperimentazione delle "zone 30" era stata lanciata a Bari nel 2020, e lungo una a strada (via Sparano) il limite di 10 chilometri orari massimi di velocità esiste già.

Una visione distante da quella espressa dal ministro dei Trasporti. "Apprezziamo l’invito del ministro Salvini a confrontarci sul testo della sua direttiva e a condividere le scelte sui limiti di velocità nelle aree urbane", ha dichiarato recentemente Decaro. "La sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti è da sempre la priorità assoluta di tutti i sindaci, che sono i più titolati a valutare le diverse situazioni locali, le esigenze della mobilità e quelle legate alla sicurezza dei cittadini".

La direttiva di Salvini e i primi dati sulla "zona 30"

Lo scorso 30 gennaio 2024, ad appena due settimane circa dal provvedimento sull'istituzione della zona 30 a Bologna, sono arrivati i primi, incoraggianti dati sugli effetti della contestata misura. Nelle prime due settimane infatti, gli incidenti a Bologna sono calati del 21% rispetto all'anno scorso.

Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati complessivamente 25 incidenti in meno. E diminuiscono anche i rischi per i cittadini: rispetto all'anno precedente si registra il 27,3% in meno di pedoni coinvolti in sinistri stradali e una flessione sensibile degli incidenti con feriti (-18,2%).

Ad un giorno di distanza dalla diffusione dei dati, il 1 febbraio, è arrivata la firma di Matteo Salvini sulla direttiva sui limiti di velocità nei Comuni.

La direttiva punta a rendere più difficile e meno generalizzabile l'applicazione del limite a 30 chilometri orari. ll testo precisa infatti che limiti di velocità che derogano al limite massimo di velocità di 50 km/h devono essere parametrati in relazione a strade o tratti di strada "tassativamente individuati", "nonché giustificati solo laddove sussistano particolari condizioni che richiedano l'imposizione di limiti diversi".

Tra le condizioni per poter derogare dal limite di 50 chilometri orari vengono elencate l'assenza di marciapiedi, movimento pedonale intenso, attraversamenti non semaforizzati, restringimenti anomali delle sezioni stradali, pendenze elevate, andamenti planimetrici tortuosi, frequenza di ingressi e uscite carrabili, pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose.

La misura continua ad essere molto polarizzante, tanto fra la cittadinanza quanto a livello politico, ma, anche guardando all'Europa, è difficile credere che nei prossimi anni l'istituzione del limite a 30 chilometri orari non subirà un'espansione. Guardando in Italia - Torino, Cesena, Olbia, Milano, e Roma, prossimamente - ma anche all'Europa ( Bruxelles ha introdotto la misura da gennaio 2021 e Parigi da agosto dello stesso anno), la strada per un nuovo modello di mobilità cittadina sembra essere ben oltre la fase del tracciamento.