"Stop agli spostamenti per gli anziani": la proposta di Lombardia, Piemonte e Liguria al governo

Limiti agli spostamenti, ma solo per le persone che hanno più di 70 anni. È questa una delle proposte che alcuni presidenti delle regioni di centrodestra (Lombardia, Liguria e Piemonte) hanno messo sul tavolo nel corso del vertice con l'esecutivo. A quanto si apprende, da parte di alcuni amministratori, a partire dal ligure Toti, si è chiesta una differenziazione delle limitazioni a fasce di età, considerate più a rischio, come gli over 70. Una proposta condivisa anche dal governatore della Lombardia Fontana e dal presidente del Piemonte Cirio, che ora il premier dovrà valutare prima della firma del nuovo Dpcm prevista per domani sera. Oltre alle chiusure provinciali dove necessario, si è discusso anche di una stretta sul trasporto pubblico e dell’introduzione della didattica a distanza anche per la terza media. Sul tavolo anche l’ipotesi di introdurre limiti agli spostamenti interregionale: se la proposta dovesse concretizzarsi per spostari ci si dovrà munire di autocertificazione, a patto di avere una ragione valida: familiare, di salute o lavoro.

Ma per il governatore della Liguria Giovanni Toti, "sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l'Italia continua a lavorare e produrre. Bisogna smettere di agire sempre sulle stesse categorie. Le regole eccezionali non possono valere solo per chiudere, semmai ora devono servire a scardinare la burocrazia che ancora ci impedisce di affrontare questa emergenza. Parlo di regole che ci consentano di assumere a tempo indeterminato senza concorso, di prendere medici anche non specializzati, di assumere infermieri anche prima della fine del corso di studi".

I governatori e l’ipotesi di lockdown locali

Secondo le agenzie di stampa, neppure l’idea di fare lockdown locali è piaciuta ai governatori di centrodestra, che la ritengono troppo penalizzante. La richiesta è invece quella di introdurre restrizioni per fasce di età, proteggendo le categorie considerate più a rischio. Del resto lo stesso Matteo Salvini in una diretta su Instagram ha affermato che bisogna “proteggere, se serve tenendo a casa i più anziani, i più fragili, i più esposti. L’età media di chi è morto, in questo in queste settimane di Covid è 81 anni, e 3 persone su 4 sono morte con almeno altre tre malattie quindi vuol dire che il covid colpisce soprattutto i più anziani. Invece di punire, rinchiudere, inseguire, perseguire 60 milioni di Italiani si intervenga sui soggetti più a rischio”.

Centri commerciali chiusi nel week end: la proposta dei sindaci

Secondo l’Ansa, il presidente dell'Anci, Antonio Decaro a nome dei sindaci, avrebbe invece proposto la chiusura dei centri commerciali nei weekend, perché è in quei giorni che si concentra l'affluenza e chiusura degli sportelli scommesse nelle tabaccherie e nei bar perché è lì che si sposta il flusso di chi trova chiuse le sale scommesse.