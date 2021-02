L'alito da Covid: ecco come il virus modifica anche la lingua

Il Covid-19 provoca cambiamenti in tantissime parti dell'organismo, inclusa la lingua e le mucose orali. E tra gli effetti secondari sembra esservi anche una sensazione di alito cattivo che va di pari passo al decorso della malattia. A far luce su questo aspetto ancora poco conosciuto è uno studio condotto dall'Università di Brno nella Repubblica Ceca e pubblicato sulla rivista Special Care in Dentistry.

L'alitosi è una condizione che va di pari passo a una serie di patologie respiratorie, gastrointestinali e delle gengive. Queste, infatti, possono alterare le caratteristiche della saliva e la presenza di microrganismi anaerobici presenti sulla lingua o vicino ai denti e la produzione di composti volatili dello zolfo, che provocano il caratteristico odore sgradevole.

Come avvento con lo scoppio di altre pandemie, i casi di alitosi segnalati agli specialisti sono aumentati con la diffusione dell'infezione da Sars-Cov-2. Per capire meglio il motivo, un recente studio ha preso in esame 18 pazienti con Covid-19, che hanno sperimentato alitosi di nuova insorgenza durante l'infezione e hanno per questo problema cercato assistenza tra maggio e agosto 2020, lamentando disagio anche psicologico. La loro età media era di 35 anni e la maggior parte di loro aveva un livello di igiene orale adeguato.

I casi esaminati suggeriscono che le possibili alterazioni della superficie della lingua possono essere causate da Sars?CoV?2 a causa dei recettori dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (Ace2) che sono localizzati in abbondanza nella mucosa della bocca. Mediante scansione del dorso della lingua, i ricercatori del Centre for Evidence-based Health Care, guidati da Riad Abanoub, hanno osservato che l'alitosi era associata ad alterazioni epiteliali della mucosa della lingua desquamata, cosa che supporta l'ipotesi che il Covid-19 possa causare una riduzione del flusso salivare, a sua volta collegato a maggiore incidenza di alitosi.

More covid tongues- this time a 32 yr old with 10 months of long covid symptoms and macroglossia (enlarged tongue) as well as the scalloping at the edges. Specialists cant find another cause. ? is enlarged tongue common? pic.twitter.com/Dg1V2RnKPw