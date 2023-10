LinkedIn: 700 dipendenti licenziati dal social network per trovare lavoro

LinkedIn, società di proprietà di Microsoft, ha annunciato un taglio di quasi 700 dipendenti. Il settore più colpito dagli esuberi è l'ingegneristica. Nel frattempo però l'azienda, riferisce la Cnbc, sta incrementando le assunzioni in India. I licenziamenti arrivano dopo il rallentamento dei ricavi per otto trimestri consecutivi. Già a gennaio LinkedIn aveva annunciato un esubero di diecimila dipendenti. Poi la scarsa crescita economica del social network, che nel secondo trimestre è stata appena del 5%, ha portato l'azienda a fare ulteriori tagli.

I dirigenti della piattaforma Mohak Shroff e Tomer Cohen parlano di "riduzione della stratificazione, adattamento delle strutture organizzative per centrare gli obiettivi aziendali". Il settore più colpito dagli esuberi è l'ingegneristica. "Ci saranno 388 licenziamenti in tutto il nostro team di ingegneria, nel tentativo di allineare meglio le risorse al nostro piano FY24", spiegano i capi di LinkedIn in una nota.

Si parla anche di tagli nei comparti finanziari e nel reparto risorse umane dell'azienda. "Ci impegniamo a fornire il nostro pieno supporto a tutti i dipendenti colpiti durante questa transizione e a garantire che siano trattati con cura e rispetto", chiude la nota di Shroff e Cohen.

