"Quando chiamiamo i pazienti in lista d'attesa spesso sono già morti": i tagli alla sanità che ci accorciano la vita

"Quando finalmente mi chiameranno per l'operazione dirò che sto rispondendo dall'aldilà e mi sono portato il numero". Il signor Giancarlo Sorrentino è un pensionato di 67 anni di Salerno. È in salute e la sua vita scorre normalmente quando nel luglio del 2022 si sottopone a una visita medica di routine e gli viene diagnosticata una stenosi aortica severa. Si tratta di una patologia cardiaca che comporta una riduzione della capacità di apertura della valvola aortica. Se non ci si opera in tempo la mortalità è alta. Ed è quello che viene consigliato al signor Sorrentino che decide di rivolgersi all'ospedale della sua città: Salerno.

L'odissea di Giancarlo: "L'intuizione che mi ha salvato la vita"

Giancarlo non perde tempo, prenota una visita di cardiochirurgia d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno. "Mi leggono la diagnosi e mi chiedono che tipo di valvola voglio, se biologica o meccanica. Gli comunico l'età e il medico mi suggerisce quella biologica" spiega il signor Sorrentino. Quando prenota scopre che i tempi di attesa sono abbastanza lunghi, l'operatore dello sportello gli confida che probabilmente non verrà chiamato prima di ottobre. Eppure nel suo caso il tempo potrebbe essere prezioso. Giancarlo è frastornato, poi ha un'idea. Quando lavorava faceva l'imprenditore e si ricorda di un ospedale per il quale aveva effettuato una consulenza. È la clinica Montevergine di Mercogliano, paese di 11mila anime in provincia di Avellino, e il signor Sorrentino aveva sentito parlare di un reparto di cardiochirurgia eccellente. La clinica è privata, ma è convenzionata con il pubblico.

Si fa visitare e gli viene diagnosticata, di nuovo, una stenosi aortica severa. Ma i tempi dell'intervento qui sono quasi immediati: non c'è tempo da perdere. Giancarlo viene operato a metà settembre e grazie a questa intuizione forse riesce a salvarsi la vita. "A Salerno sono ancora in lista di attesa da più di un anno, se li aspettavo ora probabilmente non ero qui a parlare con lei" mi racconta.

Ma la sua intuizione è un caso: "Se non mi fossi ricordato di questo ospedale, ora probabilmente avrei bussato la porta di tanti ospedali della Campania inutilmente. Io mi domando: ma è possibile che siamo dei numeri? Se non ci sono i tempi tecnici per effettuare un'operazione è così difficile essere dirottati verso altre strutture pubbliche o convenzionate sul territorio?" racconta Sorrentino a Today.it.

Con il problema che le lunghe tempistiche della cardiochirurgia si trasformino poi in emergenze. Ma anche con un paradosso: che la stessa emergenza, nell'Italia delle liste di attesa infinite, venga utilizzato per saltare le liste di attesa. "L’unico modo per saltare le liste di attesa è farsi ricoverare come presunta urgenza, me lo ha detto un medico di cui non preferisco non fare il nome - spiega Giancarlo a Today - Se fossi andato al pronto soccorso con un dolore al petto probabilmente mi avrebbero ricoverato e operato immediatamente, conosco esperienze dirette. Non biasimo nessuno, soprattutto chi rischia la vita, ma non si può consentire tutto questo, non può passare tutto per emergenza, perché poi la pagano tutti".

Se i progressi della medicina non sono per tutti

E se le liste di attesa bloccate o infinite sono un problema per tutti, lo sono ancor di più nel caso delle liste operatorie o nel caso di pazienti con patologie molto gravi, come quelle tumorali, degenerative e cardiache. "Succede non di rado che quando richiamiamo i pazienti scopriamo che non sono sopravvissuti mentre erano in lista di attesa, e questa è una sconfitta per tutti, anche per noi medici" spiega a Today.it Giovanni Esposito, responsabile dell'Unità Operativa di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli e presidente della Gise, la società italiana di cardiologia interventistica.

Il tutto mentre in molte aree mediche, come la cardiologia, si è assistito negli anni a una vera e propria rivoluzione capace di salvare e migliorare la vita di molte persone. Un progresso vanificato dalla scarsità di risorse e personale che mette sostanzialmente a rischio la salute di molti. "Nel caso della stenosi aortica se il paziente non viene trattato entro un anno nella metà dei casi muore - spiega Esposito a Today.it - e oggi queste valvole possono essere cambiate anche per via percutanea, ovvero senza eseguire una vera e propria operazione chirurgica alla quale gli anziani, e determinate categorie, non possono sottoporsi. Il problema è che molti centri regionali hanno liste di attesa che durano mesi e non riescono a fare nemmeno un terzo delle procedure che sarebbe necessario effettuare in base all’incidenza della patologia".

Si torna quindi alle famose emergenze, già evocate dalla testimonianza del signor Sorrentino. "Queste problematiche, se non curate, possono innescare dei malori potenzialmente fatali che spingono i pazienti verso il pronto soccorso. Ma un conto è operare in condizioni stabili, un conto farlo in emergenza" precisa Esposito.

"Si fa prima ad aspettare l'autopsia che la visita medica"

L'emergenza liste bloccate è forse il problema più grave per la sanità pubblica da Nord a Sud. "Soffro purtroppo di due malattie piuttosto gravi e senza cura. Ho una grave miastenia e una patologia che si chiama esofago di Barret. Sono arrivata a queste conclusioni pagandomi io le analisi e grazie ad associazioni private, come quella per le distrofie muscolari" racconta a Today la signora Silvia, pensionata di 68 anni di Torino. La sua condizione è piuttosto grave, ma le visite e gli accertamenti vanno a rilento. Prova a collegarsi on-line con il centro unico di prenotazione (Cup) della sua Regione anchein piena notte, quando c'è meno afflusso di persone, ma senza risultati. A luglio prenota un'elettroneurografia (un esame per verificare la corretta trasmissione di impulsi elettrici e nervosi) che le viene assegnata a novembre, una risonanza magnetica che però potrà eseguire solo a dicembre e una visita di controllo programmata per il 2024. Nel frattempo continua a stare male. Per la patologia all'esofago (l'esofago di Barret è una condizione pre-cancerosa che colpisce il rivestimento dell'esofago) prova a cercare uno specialista pubblico su Torino, ma scopre che è praticamente impossibile, se non a pagamento. "Ho pagato le tasse per 40 anni, dove sono finiti i miei contributi? Di questo passo dovremo andare a curarci nei paesi dell'Est" osserva Silvia.

Dati purtroppo in linea con molte rilevazioni. L'associazione di consumatori Cittadinanza Attiva ha raccolto segnalazioni di utenti che lamentavano, nel 2021, fino a due anni di attesa per esami di screening come le mammografie negli ospedali pubblici. Non solo: si poteva impiegare fino a due mesi per effettuare visite urgenti, che per legge andrebbero svolte entro 72 ore.

Le cose cambiano ovviamente se si paga e si decide di svolgere la visita privatamente in intramoenia, come racconta a Today la signora Agnese, 70 enne di Caserta: "Io e mio marito dovevamo fare la colonoscopia. Chiamo e l'operatore mi dice che pagando 180 euro l'avrei fatta anche subito, ma con l'impegnativa era disponibile solo a marzo. E sa, per due persone 360 euro cominciano a essere un costo". Agnese prova a prenotare comunque per marzo, ma non ci riesce, i computer sono bloccati. Quando richiama si trova al trentesimo posto in lista di attesa per parlare con un operatore: decide a quel punto di desistere. Ma non è una novità: "Mio marito ha perso un occhio in un incidente e deve fare spesso esami come tac e risonanze magnetiche, i tempi sono sempre lunghissimi. In molti casi ormai si fa prima ad aspettare l'autopsia che la visita" ironizza.

Eppure per le visite mediche esistono da tempo delle linee guide nazionali che indicano delle priorità. Si va dall'urgenza che comporta un tempo di attesa di massimo 72 ore, fino alla visita programmabile che comporta un'attesa massima di 180 giorni. In realtà questi tempi non vengono quasi mai rispettati.

"Nel caso di liste d'attesa oltre i tempi massimi previsti si ha diritto a richiedere alla direzione sanitaria di competenza, di ricevere la prestazione prescritta dal proprio medico all'interno di un cosiddetto 'percorso di tutela' senza dover attendere tempi infiniti o sopportare costi privati - spiega a Today Mimma Iannello di Federconsumatori - Succede però che non tutti conoscono questa modalità di tutela e nella gran parte dei casi rinunciano alle cure, attendono tempi infiniti o se possono, si rivolgono al privato a pagamento"

In particolare dovrebbero essere attivati dalle Regioni dei percorsi di accesso alternative alle prestazioni specialistiche che superino i tempi indicati di priorità anche tramite strutture convenzionate o in visite intramoenia. Purtroppo non sempre è così.

Le priorità che non esistono e le convenzioni che non funzionano

Che le priorità indicate dal ministero della Sanità siano spesso solo pezzi di carta me ne accorgo parlando con le persone in attesa di una prenotazione in un Cup del Municipio V di Roma. Sono le 8 di mattina e la fila per le prenotazioni è già interminabile. "Per una semplice ecografia ho aspettato anche un anno e mezzo e le famose priorità che i medici indicano nella ricetta e che dovrebbero in teoria facilitarci in realtà ci penalizzano - spiega a Today la signora Donatella, pensionata 70enne - il meccanismo è semplice, se io ho una priorità di tipo B, ovvero di 10 giorni e loro non riescono a inserirmi in lista, poi devo tornare dal medico e farmi fare una ricetta di tipo P, ovvero programmabile che indica un range di 120 giorni. Questa cosa avviene praticamente sempre".

E i ritardi nelle visite, di ogni tipo, sono all'ordine del giorno: "Ho appena prenotato una visita cardiologica per febbraio 2025 - mi racconta un signore in fila - nel frattempo potrei essere già morto". "Per l'ecografia pancreatica di mia mamma mi hanno dato appuntamento al 2024 - ci spiega una donna - come è possibile? Lo sappiamo tutti che con il pancreas non si scherza".

E ci sono casi in cui le convenzioni tra pubblico e privato non funzionano. "Dovevo essere operata al tunnel carpale, mi spediscono dal Cup in una struttura privata convenzionata - ci spiega la signora Iolanda - Appena arrivo mi dicono che non ero nella loro lista e che non mi avrebbero operato prima di avermi visitato. Mi dicono a questo punto di annullare una prenotazione per permettermi di fare una visita. Attendo questa visita dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Quando chiedo spiegazioni, mi dicono che davanti a me ci sono persone con altre priorità. A quel punto me ne vado schifata: a casa ho due figli e un genitore che soffre di Alzheimer, non ho certo tempo da perdere".

E l'impressione è quella della rassegnazione. Tutti sono pienamente coscienti dei ritardi e della lentezza della struttura pubblica. I giovani non ci fanno nemmeno più caso, gli anziani e le persone di mezza età ricordano una sanità e dei servizi che di fatto non esistono più.

"Sono in fila da quattro ore per un banale esonero - mi spiega un signore - la vede quella fila davanti a lei? Sono tutte persone che devono prenotare visite specialistiche. Sanno tutti che dovranno aspettare mesi o anni e che converrebbe andare nel privato, ma la maggior parte di loro non ha i soldi per farlo. Qui molti prendono poche centinaia di euro al mese e quando devono curarsi è un disastro. Mi domando perché siamo arrivati a questo punto".

Se la privatizzazione della sanità è ormai un dato di fatto

E a dirci che la privatizzazione della sanità è praticamente ormai un dato di fatto servono anche i dati, più freddi delle storie, ma amaramente indicativi. Gli italiani hanno speso nel 2021 circa 37 miliardi di euro per curarsi privatamente: una stima che anno dopo anno è in continua crescita. E l'ultimo report con i dati Ocse che riportiamo sotto non mente.

Nel 2022 abbiamo speso per prestazioni sanitarie private molto più degli altri paesi europei del G7: più di 800 euro all'anno a testa. Una media che ci allontata dai paesi con un sistema sanitario a vocazione universalistica come Francia e Germania, e ci avvicina molto di più a paesi con un sistema privatistico come gli Stati Uniti. Una media su cui incidono in maniera preponderante i ritardi su visite e interventi, ma che presenta anche altre criticità. Come quella della drammatica carenza dei medici di base e del personale sanitario.

Ma sono anche le stesse strutture sanitarie a essere in sofferenza. L'Italia ha ormai meno di 261 letti d'ospedale ogni 100mila abitanti, meno della metà di quelli della Germania, con carenze gravi per quanto riguarda ad esempio i reparti di rianimazione. Gli effetti di questi mancati investimenti li abbiamo visti tutti nel corso della pandemia. Del resto spendiamo in sanità pubblica ormai molto meno dei nostri partner europei da anni. E l'ultimo capitolo dei tagli al nostro sistema sanitario è andato in scena appena qualche giorno fa con l'approvazione della Nadef. Qualche ora prima la premier Meloni aveva trovato il tempo per commentare sui social il vero trending topic del momento: lo spot di una catena di supermercati basato su una pesca. Questioni di priorità.

