Rischio listeria: richiamato un lotto di salumi

Nuovo allarme listeria. Dopo quello riguardante alcuni lotti di mozzarella, il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un richiamo riguardante un lotto di salumi a marchio Salumificio Bonalumi, tolto dal mercato "per presenza di listeria". Il richiamo riguarda il "lotto di produzione 27-03-2023" dei prodotti a denominazione "Pancetta tesa salata, p. arr. s/c, la panseta de la bergamasca, p. all'asse, p. c/c rustica", commercializzati in "pezzature variabili vendute a peso", da consumarsi in "90 gg dal confezionamento". Il produttore è il Salumificio Bonalumi di Mozzo, in provincia di Bergamo. Nell'avviso si raccomanda di "non consumare e restituire al punto vendita".

Per "possibile presenza di Listeria monocytogenes" sono stati inoltre richiamati tre lotti di gorgonzola prodotti da Igor Srl di Cameri nel Novarese: il 10427001 e il 10427002 di Gorgonzola Dop Dolce Lettere dall'Italia, commercializzati in peso variabile, con data di scadenza 24-05-2023; il 10421004 di Gorgonzola Dop Dolce Malga Paradiso, in confezione da 250 grammi, data di scadenza 24-05-2023. Come sempre in questi casi, l'invito è di non consumare i prodotti e restituirli al punto vendita.