La lite furibonda tra Briatore e Angelo Bonelli: "È fuori di testa". "Gli manca l'educazione"

Duello social tra Flavio Briatore e il deputato di 'Alleanza Verdi e Sinistra' Angelo Bonelli. Il tema, rovente, è quello delle concessioni balneari. A dare fuoco alle polveri èil parlamentare che su Facebook va all'attacco del provvedimento con cui il governo ha ridotto del 4,5% il canone annuo che gli stabilimenti devono versare allo Stato.

La circolare è stata emanata dal ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini e tiene conto del tasso di inflazione registrato lo scorso anno, ma non dei rincari che sono stati pagati dai consumatori con l'aumento record dei prezzi di lettini e ombrelloni.

Per Bonelli si tratta di "un regalo a chi già paga canoni ridicoli. Il Twiga di Santanchè e Briatore, Briatore con residenza a Montecarlo, pagano 20 mila" euro l'anno e "fatturano 10 milioni" argomenta il deputato. Che poi rincara: "Il governo Meloni è come Superciuk (un personaggio dei fumetti, ndr): toglie ai poveri per dare ai ricchi".

La prima replica di Briatore a Bonelli

La replica dell'imprenditore, via social, non si è fatta attendere. Ed è al veleno. "Oggi ho scoperto che esiste un certo Angelo Benelli, Bonelli scusate" che "attacca il Twiga e attacca Briatore perché ha la residenza a Montecarlo".

"Questo qui è fuori di testa, io potrei avere la residenza anche in Kazakistan, se le aziende sono in Italia, gli stipendi vengono pagati in Italia e il Twiga io dà lavoro a 180 persone. Questo non lo dici, ma dici che l'azienda guadagna. Ma pensa te che bello sarebbe se le aziende perdessero e non dessero lavoro alla gente". Quindi l'affondo finale: "Caro Benelli-Bonelli" attacca Briatore facendo volutamente confusione col cognome, "dovete capire una cosa: non servite a niente, non siete neanche legna per fare fuoco perché siete legna verde, non va bene, non andate bene. E io lo dico a tutti quelli che mi seguono: questa gente qui non bisogna votarla perché non serve a niente e ci costa. Questo qui (Bonelli, ndr) prenderà 130, 120mila euro all'anno che paghiamo noi per uno che non serve a niente".

Bonelli: "Per la spiaggia del Twiga solo 20mila euro, un regalo a chi è milionario"

A un attacco di tal portata, non poteva che seguire una replica altrettanto piccata. "Ieri un tal Britore, Bratore, forse Briatore, mi ha attaccato dicendo che io non capisco nulla perché lui con il Twiga, il suo stabilimento balneare, dà da lavorare a 180 persone" spiega il co-portavoce di Europa Verde e in un video postato sui suoi social. "Che sarà la residenza fiscale a Montecarlo, che ce ne frega? Vede, c'è qualcosa che lei non ha capito signor Britore o Bratore forse Briatore, il punto non è se lei dà da lavorare a 180 persone, ben venga il lavoro, il punto non è se lei fattura 10 milioni di euro; la questione è che lei paga allo Stato per la spiaggia del Twiga solo 20mila euro l'anno, un vero regalo a chi è milionario e noi lo troviamo inaccettabile".

"Lei dice che bisogna sostenere il governo Meloni che sta facendo bene. Sta facendo bene?" dice ancora Bonelli. "Il governo Meloni vuole privatizzare e cementificare le ultime spiagge libere e tutelare i privilegi di quegli stabilimenti balneari, compresi quelli di Briatore e Santanchè. Eccoli i patrioti di Fratelli d'Italia con la residenza fiscale a Montecarlo".

Briatore: "Ho più rispetto di un cameriere". La contro-replica: "Gli manca l'educazione"

Lo scontro però non finisce qui. Intervistato da 'Libero' Briatore sferza di nuovo il deputato. "Ho scoperto che è stato anche il protettore del 'signore con gli stivali'" dice riferendosi al sindacalista Soumahoro. E poi: "Guardi io le dico sinceramente, ho molto più rispetto di un cameriere che lavora da noi che di questa gente qui".

Arriva quindi l'ennesima contro-replica, affidata questa volta al 'Corriere della Sera': "I balneari non pagano quasi nulla" argomenta il deputato, "i beni dello Stato non possono essere svenduti". Quindi un'altra bordata: "Briatore è un cafone. Io sono nato e cresciuto nella periferia romana, a Casal Bertone. Per pagarmi gli studi andavo a raccogliere l’uva e i pomodori sulla Pontina e la sera facevo il cameriere".