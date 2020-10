Campania, De Luca annuncia il lockdown totale

Lockdown totale in Campania. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha chiesto al governo nazionale la chisura di tutte le attività produttive. "I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale", scrive De Luca in una nota. Per il governatore serve dunque un "lockdown totale".

La Campania verso il lockdown totale

"I dati attuali sul contagio - sostiene De Luca - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E' indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso - conclude - la CAMPANIA si muoverà in questa direzione a brevissimo".

Lockdown in Campania: la diretta video di De Luca

Il presidente della Regione ha definito "pesante" la situazione relativa ai posti letto nella diretta Facebook "ma con questi numeri - ha aggiunto - non c'è nessun sistema ospedaliero al mondo in grado di reggere l'onda d'urto". "Ogni giorno - ha detto De Luca - servono 60, 80 posti letto in più. Per questo abbiamo eliminato tutte le prestazioni ad eccezione di quelle salvavita". "Dobbiamo sapere che nel giro di pochi giorni rischiamo di avere le terapie intensive intasate".



Il governatore: "Chiudo tutto, siamo a un passo dalla tragedia"

De Luca ha poi spiegato così il motivo delle nuove misure di contenimento: "Avevamo immaginato, con l'ordinanza che entra in vigore oggi, di introdurre una misura parziale, ma per i dati che abbiamo non basta più. Dobbiamo decidere di chiudere tutto", ha detto il governatore, annunciando che in Campania "faremo quello che riteniamo più giusto. Chiuderemo tutto, secondo lo schema già conosciuto ad aprile e marzo: chiusura di tutto, tranne le attivita' essenziali, e stop alla mobilita' interregionale e fra comuni. Cioè quello che abbiamo fatto a marzo".

L'allarme contagi in Campania: perché De Luca ha deciso il lockdown

Stando agli ultimi dati disponibili in Campania ci sono 1.037 i malati ricoverati per Covid in ospedale su 1.100 posti disponibili e 94 i pazienti in terapia intensiva su 227 posti con oltre 20 mila persone in isolamento domiciliare.

La città che rischia di più e Napoli dove sono stati registrati più della metà del totale dei positivi della Campania. Per aumentare i posti letto "coinvolgeremo le cliniche private" ha detto De Luca. "Chiediamo aiuto a medici di base per filtrare i pazienti che possono stare a casa. Non bisogna intasare gli ospedali. Manderemo a casa dagli ospedali coloro che hanno solo una linea di febbre, saranno seguiti da Asl e medici di base. Su tamponi abbiamo situazioni non all'altezza ancora sui tempi di comunicazione dell'esito, che va dato ogni 12 ore".

De Luca: "Oggi 2280 positivi, non voglio vedere centinaia di bare"

"Siamo chiamati a prendere decisioni forti, definitive, efficaci. La situazione è pesante. Ogni giorno rischia di aggravarsi l'epidemia. Non c'è più un'ora di tempo da perdere. Perfino l'ordinanza di oggi è superata dai contagi. Chiudo tutto tranne attività industriali, agricole, agroalimentare, edilizia. Come marzo, febbraio, aprile. Blocchiamo mobilità anche tra comuni, non solo tra province. Tentiamo di difendere le attività produttive per quanto possibile. Oggi siamo ancora in tempo, situazione pesante ma non tragedia, ma siamo a un passo dalla tragedia. Non voglio vedere centinaia di bare con i morti. Oggi 2280 positivi in Campania su 15mila tamponi. Dobbiamo chiudere tutto per un mese, per spegnere focolai e poi se situazione sotto controllo si può pensare a riaprire. Pericolo ora stagione influenzale e apertura delle scuole".

Quanto durerà il lockdown in Campania

Ma quanto durerà la nuova stretta imposta da De Luca? Molto dipenderà ovviamente dalla situazione epidemiologica, ma il governatore ha già delinato un orizzonte temporale: "Oggi dobbiamo fare l'ultimo tentativo per bloccare l'esplosione del contagio, quindi dobbiamo chiudere tutto per un mese, per 40 giorni, per frenare l'esplosione del contagio. Poi si vedrà tra un mese, ma è evidente che senza decisioni drastiche non si può reggere, e dobbiamo farlo oggi perché siamo ancora in condizioni di reggere, domani non sarà più possibile".

"Le situazioni che troviamo la sera davanti ai bar, la notte nelle ore della movida, davanti alle scuole agli ingressi e alle uscite - ha aggiunto De Luca - sono quelle che hanno portato a una diffusione enorme del contagio e rispetto alle quali dobbiamo prendere decisioni oggi".

Il governatore in pressing su Conte per un lockdown nazionale

Nella sua diretta facebook De Luca non si è limitato ad annunciare il lockdown in Campania, ma ha chiesto un provvedimento analogo su tutto il territorio nazionale. Una misura su cui "deciderà il governo, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto".

Campania, la stretta di De Luca per fermare il contagio

Per arrestare il dilagare del virus il presidente della Regione Campania ha già attuato le molte limitazioni, tra cui la didattica a distanza per le scuole medie e superiori e il coprifuoco dalle 23 alle 5.

Nell'ultima ordinanza De Luca aveva inoltre vietato gli spostamenti tra province. "Per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, si suggerisce di prevedere la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati - previa autocertificazione - da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali o comprovata necessità". Oggi la decisione di imprimere un cambio di passo.

Campania, il chiarimento della regione sugli spostamenti tra province

Rispetto all'ordinanza n.83 emanata nei giorni scorsi, la regione ha chiarito che la disposizione "non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere.

Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.

Con la nuova ordinanza che introduce il lockdown totale in tutto il territorio della regione, le regole sugli spostamenti potrebbero però cambiare di nuovo.

La lettera di Azzolina a De Luca: "Riapra le scuole"

Solo ieri la ministra dell'Istruzione Azzolina aveva chiesto al governatore un dietrofront sulla chiusura delle scuole. Secondo Azzolina le scuole primarie e dell'infanzia dovrebbero continuare la didattica in presenza come previsto dall'ultimo Dpcm, mentre per quelle secondarie di secondo grado si può fare ricorso alla didattica a distanza ma solo in maniera integrata rispetto a quella in presenza, che deve essere comunque garantita se pur con estensioni orarie. "Il ministero dell'istruzione - si legge nella lettera- ha sempre offerto e continuerà ad offrire tutto il supporto necessario per il prosieguo della gestione emergenziale".

De Luca: "Non abbiamo chiuso le scuole, c'è la Dad"

De Luca ha risposto così alle critiche sulla didattica a distanza. "Ho ascoltato affermazioni stupide e irresponsabili. Le attività da chiudere non sono in astratto, ma dipendono dai contagiati che abbiamo. Nel programma scuola sicura nell'Asl Na 2 abbiamo avuto 50 positvi, tra questi: 5 nella fascia da 0 a 5 anni, 17 positivi da 6 a 10 anni. In ambito scolastico abbiamo 300 positivi solo nella Napoli 2. Non abbiamo chiuso le scuole ma c'è la dad". Per lunedì in Campania è prevista la riapertura delle scuole elementari, ma ciò avverrà "se c'è la possibilità di garantire la sicurezza dei bambini altrimenti no".