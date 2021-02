Il lockdown totale chiesto a Speranza e le prime scintille nel governo Draghi

"È necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata". È bastata una dichiarazione di Walter Ricciardi all’Ansa per accendere la miccia nell’esecutivo. Il consulente del ministro dell Salute Roberto Speranza, ha spiegato che dal suo punto di vista è "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata". Secondo Ricciardi "va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale". Perché è "evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno". "Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana" ha chiosato Ricciardi.

Un nuovo lockdown? Salvini contro Ricciardi: "Non ho parole, confido in Draghi"

Dichiarazioni che sono state immediatamente stigmatizzate da Matteo Salvini. "Non ho parole" scrive il leader della Lega sui suoi canali social. "Non se ne può più di 'esperti' che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità". E Salvini non è l’unico a protestare nel centrodestra. Anche il governatore ligure Giovanni Toti ci mette del suo. "Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale” scrive su Twitter. "Ogni domenica i cittadini e le imprese italiane si chiedono perché non sia possibile un lockdown ad personam per Ricciardi. Aiuto... Presidente Draghi..".

Insomma nel primo giorno a Palazzo Chigi il nuovo premier ha già una grana non da poco: conciliare il "rigorismo" di Ricciardi e Speranza con la linea della Lega e del centrodestra più favorevole alle aperture. E il tono usato da Salvini non promette bene. A scanso di equivoci va ricordato che nei mesi scorsi Ricciardi aveva già chiesto a Speranza l’adozione di misure più severe e non era stato mai accontentato. Anche nel governo uscente del resto non tutti erano favorevoli alla linea del rigore. E non è un segreto che lo stesso Giuseppe Conte vedesse con il fumo negli occhi l'ipotesi di un nuovo lockdown.

Ma Ricciardi non è l'unico ad auspicare misure più rigide. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco "con le mutazioni va in crisi tutto il sistema dei colori, dovremo rivedere i parametri". "Le varianti - ha detto l'esperto in un'intervista al 'Messaggero' - aumentano la velocità di trasmissione mentre va scemando l'effetto delle limitazioni imposte durante le festivita'". Al momento, ha aggiunto Pregliasco, "il sistema italiano dei colori sta tenendo in modo soddisfacente, soprattutto se ci confrontiamo con la situazione dei Paesi vicini. Sta riducendo la velocità di diffusione della malattia". Si tratta però di un modello che "va bene con i valori che caratterizzavano Sars-CoV-2. Se la variante fa aumentare, come pare, la velocita' di trasmissione, bisognerà essere piu' prudenti e rivederlo, correggerlo".